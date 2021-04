Masters of the Air: Cary Fukunaga annuncia l'inizio delle riprese

Cary Fukunaga ha annunciato che le riprese della serie Masters of the Air sono ufficialmente iniziate condividendo un post su Instagram.

Le riprese di Masters of the Air, la nuova serie Apple TV+, sono ufficialmente iniziate: Cary Fukunaga ha infatti confermato di aver completato la prima settimana di lavoro sul progetto con un post condiviso su Instagram.

Lo show è stato ideato come "sequel" di Band of Brothers e The Pacific e dovrebbe debuttare sulla piattaforma di streaming nel 2022.

Masters of the Air si baserà sul libro scritto da Donald L. Miller intitolato Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany e racconta la storia vera dei bombardieri americani e britannici impegnati durante il conflitto mondiale.

Nel cast ci saranno Austin Butler che avrà la parte del maggiore Gale Cleven, mentre Callum Turner sarà il maggiore John Egan, Anthony Boyle sarà il Maggiore Crosby, Nate Mann il Maggiore Rosie Rosenthal e Raff Law interpreterà il sergente Ken Lemmons.

Cary Fukunaga sarà regista e produttore della serie limitata prodotta anche da Steven Spielberg e Tom Hanks.

La serie Masters of the Air sarà scritta e prodotta da John Orloff in collaborazione con Graham Yost.