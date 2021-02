Masters of the Air: Austin Butler e Callum Turner nel cast della serie

Gli attori Austin Butler e Callum Turner saranno tra i protagonisti di Masters of the Air, il progetto prodotto per Apple da Tom Hanks e Steven Spielberg.

Austin Butler e Callum Turner saranno i protagonisti del film Masters of the Air, ideata come continuazione del franchise composto da Band of Brothers e The Pacific.

Il progetto sarà prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks per conto di Apple.

Masters of the Air si baserà sul libro scritto da Donald L. Miller e racconta la storia vera dei bombardieri americani e britannici impegnati durante il conflitto mondiale.

Austin Butler avrà la parte del maggiore Gale Cleven, mentre Callum Turner sarà il maggiore John Egan.

La serie Masters of the Air sarà scritta e prodotta da John Orloff in collaborazione con Graham Yost.

Butler collaborerà nuovamente con Tom Hanks dopo l'esperienza sul set del film biografico dedicato alla vita di Elvis Presley. Austin, recentemente, ha inoltre lavorato a The Dead Don't Die e Dude.

Callum Turner fa invece parte del cast della saga Animali fantastici e dove trovarli e il giovane attore ritornerà anche nel terzo capitolo della storia ambientata nell'universo magico creato da J.K. Rowling.

Tom Hanks, coinvolto come produttore, collaborerà nuovamente con Apple dopo il film Greyhound, di cui è stato sceneggiatore, produttore e protagonista.