Masters of the Air: Austin Butler ha assunto un coach di dizione per sbarazzarsi dell'accento di Elvis

Austin Butler ha confessato di aver assunto un coach di dizione per eliminare l'accento di Elvis in vista del suo ruolo nella serie Masters of the Air. In particolare, Butler ha rivelato di aver avuto solo una settimana di tempo tra le riprese di Elvis e quelle della nuova serie sulla Seconda Guerra Mondiale, il che significa che ha dovuto lavorare sodo per eliminare l'accento che aveva appreso per interpretare il re del rock and roll.

Durante un'apparizione di mercoledì sera al The Late Show With Stephen Colbert, l'attore candidato all'Oscar ha detto di aver "assunto un coach di dizione solo per aiutarmi a non sembrare Elvis" (più volte infatti gli è stato detto che sembrava aver mantenuto l'accento di Presley anche dopo l'uscita del film). Butler ha spiegato di aver affrontato molte difficoltà una volta terminate le riprese del biopic di Baz Luhrmann, perché ha dedicato tre anni della sua vita al ritratto del re del rock and roll. Una volta terminato il lavoro, l'attore ha ammesso di aver faticato a ritrovare se stesso.

"Stavo solo cercando di ricordare chi ero. Cercavo di ricordare cosa mi piaceva fare. Per tre anni ho pensato solo a Elvis. Poi ho avuto una settimana di ferie e sono volato a Londra, e in quel periodo c'era la Covid, quindi sono stato in quarantena per 10 giorni. Ho pensato: 'Bene, ora concentrerò tutte le mie energia nell'apprendimento della Seconda Guerra Mondiale'", ha detto l'attore.

Masters of the Air

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, la serie segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il "Bloody Hundredth") alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. Al centro dello show vi è la rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler. Qui potete leggere la nostra recensione di Masters of the Air.

La serie è prodotta da Steven Spielberg, Gary Goetzman e Tom Hanks e vanta un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa. Masters of the Air ha debuttato su Apple TV+ il 26 gennaio.