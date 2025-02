La maschera di Zorro: il regista vuole un terzo film con Antonio Banderas

Martin Campbell ha lasciato il segno su Zorro. Nel 1998, con La maschera di Zorro, il ruolo di vigilante è passato dal nobile Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins) al suo protetto, il vendicatore Alejandro Murieta (Antonio Banderas).

"Zorro era un servitore del popolo. Faceva ciò che era necessario", afferma a un certo punto Don Diego al suo aspirante successore Alejandro, che risponde: "Ora c'è di nuovo bisogno di lui".

20 anni dopo che Banderas ha indossato la maschera per l'ultima volta in The Legend of Zorro del 2005, sempre diretto da Campbell, il regista ha dichiarato a ComicBook che sarebbe disposto a dirigere un terzo film, se lo spadaccino mascherato di Banderas fosse nuovamente necessario.

Un nuovo Zorro a cui passare il testimone?

Antonio Banderas in una scena de La maschera di Zorro

"Assolutamente. Sarebbe fantastico", ha detto Campbell in un'intervista legata al suo nuovo thriller d'azione, Cleaner con Daisy Ridley. "È stato fantastico lavorare con lui. Ne ho fatto un sequel, che non ha avuto molto successo, ma poi ho pensato che avesse fatto delle cose fantastiche anche in quel film".

Antonio Banderas accanto a Catherine Zeta-Jones nel film The Legend of Zorro

Campbell ha continuato: "Quando lui assume l'identità del personaggio di Anthony Hopkins, entra in scena un nuovo Zorro. È un cerchio perfetto, non è vero?".

Banderas, che oggi ha 64 anni, aveva già dichiarato che sarebbe stato disposto a indossare nuovamente i panni di Zorro per passare il mantello a un nuovo attore in un eventuale terzo film: "Sì, lo farei. Prenderei in considerazione questa possibilità, perché no?". ha detto Banderas. "Se mi chiamassero per fare Zorro, farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me, cioè passare la torcia". L'attore ha poi suggerito Tom Holland come nuovo erede del mantello di Zorro.