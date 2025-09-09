Steven Spielberg cambiò la vita di Catherine Zeta-Jones con La maschera di Zorro: “Un sogno avverato"

Catherine Zeta-Jones è stata ospite della nuova puntata del The Drew Barrymore Show, e insieme alla collega ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera.

Entrambe condividono un passato comune e che riconduce a Steven Spielberg. Drew Barrymore fu lanciata dal regista quando era ancora una bambina in E.T. l'extraterrestre mentre Zeta-Jones dovette aspettare qualche anno.

Catherine Zeta-Jones racconta la chiamata per La maschera di Zorro

"Ricordo di essere stata nella serie tv Titanic, che non è quello con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ma andava bene. Avevo bisogno del lavoro" ha sottolineato la star di Mercoledì "E Steven Spielberg si trovò a guardare la tv una domenica sera e disse: 'Oh, chi è lei? Forse sarebbe brava in Zorro'. La settimana dopo ricevetti una chiamata per andare a incontrare il regista, Martin Campbell".

Primo piano di Catherine Zeta-Jones

Un sogno che si avvera, per Catherine Zeta-Jones: "Nei giorni successivi, stavo facendo un provino davanti alla macchina da presa con il bellissimo Antonio Banderas e la mia icona conterranea, Anthony Hopkins, che mi aveva diretta in una pièce quando avevo 18 anni, e io ero lì, e pensai tra me e me: 'Se finisce tutto adesso, questo è stato un sogno che si è avverato'. E poi ho ottenuto la parte, e ha cambiato la mia vita".

Il colpo di fulmine di Michael Douglas

Il ruolo in La maschera di Zorro non cambiò soltanto la carriera di Catherine Zeta-Jones ma anche la sua vita personale. Michael Douglas la vide sullo schermo e rimase catturato dalla sua interpretazione e dalla sua bellezza.

Douglas chiese al suo rappresentante di organizzare un incontro con la collega e, nonostante il primo appuntamento non fosse perfetto, tra i due nacque l'amore e si sposarono nel 2000, dopo la nascita del loro primo figlio.