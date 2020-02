Marvel's What If...? "tutto può cambiare", secondo Michael Rooker

Marvel's What If ci sorprenderà, perché tutto può cambiare, anticipa Michael Rooker a.k.a. Youndu. La serie d'animazione di Disney+ ci mostrerà cosa sarebbe potuto succedere nel MCU se al posto di qualcosa fosse successo qualcos'altro...

La serie antologica d'animazione What If...? è uno dei primi progetti annunciati dai Marvel Studios assieme al lancio della piattaforma streaming targata Disney.

Nello show, in cui rivedremo diversi volti noti, avremo occasione di rivere momenti passati del Marvel Cinematic Universe, ma in chiave alternativa.

Cosa sarebbe successo se T'Challa fosse diventato Star-Lord? O Peggy Carter Captain America?

"Tutto può essere cambiato in What If...? Giusto per farvelo sapere..." anticipa Michael Rooker, interprete di Youndu nei film dei Guardiani della Galassia, al podcast Talk Nerdy to Me. "Abbiamo registrato qualcosa parecchio tempo fa" afferma l'attore, spiegando che un incontra tra Youndu e Taserface (Chris Sullivan) non sarebbe poi così impossibile "Forse, forse, forse" dice ridendo. "Youndu è stato dichiarato permanentemente morto nella timeline canonica del Marvel Cinematic Universe [...] ma gli eventi di What If...? hanno tutto un modo loro di verificarsi, in maniera sorprendente e inaspettata".

Tra gli attori che torneranno a doppiare i loro personaggi abbiamo anche Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Tom Hiddleston (Loki), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye), Josh Brolin (Thanos),Karen Gillan (Nebula), Djimon Hounsou (Korath), Sean Gunn (Kraglin) e Samuel L. Jackson (Nick Fury).