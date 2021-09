Marvel's What If...: Doctor Strange cerca i libri perduti in una nuova clip

Ecco una clip del quarto episodio della serie Disney+ Marvel's What If...: che vede in azione Doctor Strange, doppiato da Benedict Cumberbatch.

Il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch fa la sua comparsa nella serie animata Marvel's What If..., in una clip in cui lo vediamo alla ricerca dei Libri Perduti di Cagliostro. Grazie al multiverso MCU, ogni fase della vita di Strange avrebbe potuto andare in una direzione diversa. In questa storia, lo Stregone Supremo ha subito una perdita che per lui significava più di ogni altra cosa ed è disposto a superare ogni limite per rivendicare ciò che era suo.

La clip video diffusa da Disney+ e Marvel anticipa un assaggio dell'episodio 4 di Marvel's What If...?, rivelando che Stephen Strange ha bisogno dei Libri Perduti di Cagliostro perché, secondo la leggenda, "Cagliostro sapeva come infrangere un punto assoluto nel tempo". knew how to break an absolute point in time." Questo probabilmente significa che Strange sta cercando di riscrivere la propria storia.

Il quarto episodio di Marvel's What If... è disponibile da oggi su Disney+. Dopo averlo visto in versione cartoon, ritroveremo Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange in carne e ossa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita il 23 marzo 2022. Nel frattempo, l'attore inglese sarà in concorso alla Mostra di Venezia con The Power of the Dog, uno dei 15 film più attesi 15 film più attesi della 78 Mostra del Cinema di Venezia.