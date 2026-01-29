Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE: "È tempo di una rivoluzione"

La star di Breaking Bad ha criticato pesantemente il presidente degli Stati Uniti e si è rivolto alla popolazione invitandoli a reagire a questa politica.

Giancarlo Esposito è stato intervistato da Variety al Sundance Film Festival, affermando che negli USA è tempo che venga organizzata una vera e propria rivoluzione, alla luce delle gravissime azioni messe in atto dall'ICE a Minneapolis.

L'attore, famoso per il ruolo di Gus Fringe in Breaking Bad si è scagliato contro la politica messa in atto dall'amministrazione Trump che ha portato maggiore violenza e ha inasprito pesantemente le tensioni crescenti con la popolazione.

L'appello di Giancarlo Esposito

"Questo è il momento di una rivoluzione" ha dichiarato Esposito "E loro non sanno nemmeno che è ciò che stanno iniziando. Dobbiamo opporci. Non possono abbatterci tutti". L'attore ne ha parlato durante il suo passaggio al Sundance.

Giancarlo Esposito in una scena di Breaking Bad

La star di Better Call Saul ha proseguito: "Se il mondo intero si presentasse alla porta di Putin o a quella degli iraniani o a Washington, ucciderebbero 500 o 50 milioni o quanti [ne siano], ma il resto di noi sopravviverebbe con un [mondo] nuovo".

Le parole di Giancarlo Esposito sulle proteste contro l'ICE

Giancarlo Esposito si è soffermato anche sulle proteste in strada e gli scontri con l'ICE: "Alcuni uomini bianchi molto ricchi e anziani stanno esercitando il loro potere per sopprimere la nostra stessa gente, creando così una sensazione di guerra civile nelle strade, preparando gli odiatori a odiare, insegnando loro come sparare".

Esposito ha concluso: "Tutto questo è una preparazione a un problema molto insidioso che sta avvenendo nel nostro mondo. E io, per quanto mi riguarda, devo parlare. Non verremo messi a tacere dall'ICE. Questo non accadrà".

Nel frattempo, a Park City è in corso il Sundance Film Festival, fondato da Robert Redford nel 1981 come rifugio per il pensiero indipendente e una narrazione guidata dagli artisti, al di fuori del sistema degli studios. L'attore e regista è scomparso qualche mese fa all'età di 89 anni, dopo una lunga e proficua carriera davanti e dietro la macchina da presa e alla guida del Sundance.