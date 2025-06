COMICON Bergamo 2025 da record: +10% di visitatori e grandi novità per il 2026

È finita la terza edizione del COMICON Bergamo, con 38.500 visitatori in totale e un aumento del 10% rispetto al 2024. Nel frattempo, sono state annunciate le nuove date.

Il COMICON 2026 si terrà dal 26 al 28 giugno presso la Fiera di Bergamo. Il successo dell'edizione bergamasca consolida la crescita del brand COMICON, nato a Napoli, che oggi conta oltre 220.000 presenze annuali e oltre 600 espositori tra le due edizioni.

I risultati del COMICON Bergamo 2025

Con oltre 200 eventi e 200 ospiti, tra artisti, editori e fumettisti, il festival ha registrato dei sold out gli incontri con Giancarlo Esposito, che ha raccontato alcune fasi salienti della sua carriera tra Breaking Bad a Captain America.

Grande affluenza anche per gli eventi con Shinji Hosoe, David Lloyd, Tanino Liberatore, Filipe Andrade, Simon Bisley, Gigi Cavenago, John McCrea, Giovanni Timpano, Satoshi Shiki, Thomas Taylor, Ghemon e la squadra di Gigaciao.

Primo piano di Giancarlo Esposito

Secondo Claudio Curcio, il presidente di COMICON, la forza del format risiede nella capacità di innovare da 27 anni, portando sul territorio italiano le tendenze pop internazionali, e coinvolgendo linguaggi e generazioni diverse, con l'obiettivo di ampliare sempre più il pubblico nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni sul COMICON Bergamo

"COMICON si conferma come format vincente, grazie alla continua innovazione che da 27 anni continuiamo a coltivare. Siamo attenti alle nuove tendenze internazionali dei segmenti culturali tipici della cultura pop e migramo in Italia, prima a Napoli poi a Bergamo, ogni novità artistica capace di suscitare emozioni e l'attenzione del pubblico, tra appassionati e nuovi utenti. Da marzo 2022, quando ponemmo le basi per l'intesa con la Fiera, abbiamo lavorato intensamente per fare di COMICON Bergamo un evento che guardiamo al lungo termine, e coinvolga sempre più il pubblico del nord Italia ed europeo.Costruiamo un programma adatto e di qualità e saremo sempre più attenti ad offrire nuove occasioni per i consumi culturali dei nostri utenti, con la nostra tipica modalità che contamina linguaggi e generazioni diverse" afferma Claudio Curcio, presidente del COMICON.

"Con le due edizioni di Napoli e Bergamo, abbiamo portato COMICON a competere con i più grandi eventi culturali di caratura internazionale che si realizzano in Italia. Dialoghiamo con i giovani e le nuove generazioni (età media dei nostri festival intorno ai 24 anni) per 365 giorni l'anno e condividiamo lo stesso sistema valoriale: inclusione, curiosità, gentilezza, dialogo, passione, impegno, solidarietà, attenzione, ascolto, pace. Il COMICON parla ai giovani, ma anche alle imprese ed agli attori, pubblici e privati, dell'area che ci ospita. Costituiamo un volano per la crescita culturale, economica, turistica e per la valorizzazione della socialità. Con la partnership di Promoberg, l'aiuto del Comune di Bergamo e la sensibilità alla cultura ed ai giovani mostrata dalla Sindaca Carnevali e dal Vice Sindaco Gandi, siamo convinti che COMICON Bergamo crescerà ulteriormente e si svilupperà coinvolgendo sempre più il territorio, gli altri enti e le imprese, non solo lombarde" ha commentato Carlo Cigliano, amministratore delegato di COMICON.