Social World Film Festival 2025: l’edizione più internazionale di sempre con Matt Dillon e Giancarlo Esposito

Ci saranno ospiti d'eccezione quest'anno al Social World Film Festival in programma dal 22 al 29 giugno a Vico Equense, con una programmazione gratuita di 90 titoli in Concorso da 30 Paesi.

Cuore pulsante del cinema sociale internazionale, il festival alla quindicesima edizione celebrerà parecchi protagonisti della Settima Arte, da Matt Dillon a Giancarlo Esposito e Abel Ferrara.

Gli ospiti illustri e le sezioni delle opere

Il Concorso è articolato in oltre 90 titoli con 9 sezioni competitive e non: lungometraggi, cortometraggi, documentari, focus sul Sud Italia e diverse proposte indipendenti. Le opere presentate al festival verranno valutate da diversi esperti del settore, critici e accademici.

Matt Dillon in La casa di Jack

Presenti anche sezioni parallele come la Settimana del Documentario, in collaborazione con l'SNCCI e l'OFF Festival per i film fuori concorso. Molto lunga la lista di ospiti illustri che animeranno le giornate, da Matt Dillon che riceverà un premio alla carriera prima della proiezione di Tutti pazzi per Mary, a Giancarlo Esposito, che riceverà il premio come Attore Internazionale dell'Anno e introdurrà Captain America: Brave New World mentre Abel Ferrara terrà un incontro con i giovani cineasti.

Tra i premiati anche Edoardo Leo, Sergio Rubini e Maurizio De Giovanni.

L'attenzione ai giovani, all'ambiente e al territorio

Il Social World Film Festival, a cui parteciperanno anche i The Jackal, propone percorsi formativi, masterclass, presentazioni di libri e iniziative come il progetto 'Giovani Visionari', con tanto di workshop e borse di studio.

Primo piano di Abel Ferrara

Inoltre, il festival adotta pratiche green: mobilità elettrica, materiali riciclati, eventi all'aperto e riduzione dell'impatto ambientale. Il Social ha realizzato più di 500 giornate di attività cinematografiche, toccando 30 città nei cinque continenti con eventi che hanno coinvolto università, istituzioni e Istituti Italiani di Cultura. Confermate anche le media partnership con Rai Campania e le dirette quotidiane online.