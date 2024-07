Hugh Jackman ricorda il gesto di Kevin Feige dopo la sua pessima audizione per Wolverine

È difficile da immaginare oggi, ma non era scontato che Hugh Jackman diventasse Wolverine nei film della Fox che lanciarono i mutanti al cinema.

L'attore, impegnato oggi nella campagna promozionale dell'attesissimo Deadpool & Wolverine, ha confessato a Entertainment Weekly di essere stato assolutamente convinto di aver fallito il provino per il ruolo di Logan nel film X-Men del 2000 diretto da Bryan Singer.

Kevin Feige, che oggi è il presidente dei Marvel Studios, ma all'epoca ricopriva il ruolo di assistente alla produzione, invitò Jackman a cena con lui e lo sceneggiatore della pellicola, e dopo lo accompagnò all'aeroporto.

Jackman ha ricordato il momento con grande affetto: "Ricordo di avergli detto: 'Kevin, sappiamo tutti che non avrò la parte. Non sei obbligato a cenare con me'. Invece, si è seduto lì, ha mangiato una bistecca con me e poi mi ha accompagnato all'aeroporto. Non lo dimenticherò mai. È stato un gesto davvero bello. Subito dopo ho pensato: 'Non lo rivedrò mai più'".

Mai un pensiero fu più sbagliato. Jackman ottenne la parte di Wolverine nel primo film sugli X-Men, tornando poi a ricoprire il ruolo negli altri due film della trilogia, più i tre successivi prequel sui personaggi e in ben tre film da solista, il cui ultimo, Logan - The Wolverine, è considerato uno dei cinecomic più belli della storia del cinema.

Dopo aver inizialmente dichiarato il suo addio al personaggio dopo l'uscita del film del 2017, Jackman è ritornato sulla decisione decidendo di riprendere i panni di Logan ancora una volta per il suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe nel film Deadpool & Wolverine. Non ci resta che correre in sala il 24 luglio 2024 per rivederlo ed emozionarci di nuovo con il suo mutante dagli artigli in adamantio.