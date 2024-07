X-Men, Hugh Jackman stava per essere scartato per un dettaglio essenziale per Wolverine: "Erano disperati"

All'epoca della scelta di Wolverine per il film di Bryan Singer, Jackman era praticamente fuori dai giochi per via di una caratteristica dei fumetti Marvel

Mentre si avvicina l'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato nuovamente del casting di Hugh Jackman per il ruolo di Wolverine avvenuto alla fine degli anni '90 per il film X-Men di Bryan Singer.

La storia è ampiamente nota: lo scozzese Dougray Scott era stato inizialmente scelto per interpretare il mutante, ma Tom Cruise gli impedì di interpretare il personaggio per via dei suoi impegni sul set di Mission: Impossible II in cui aveva il ruolo del villain principale.

Ciò costrinse il team di X-Men a una folle corsa per trovare un sostituto prima dell'inizio della produzione. Feige, all'epoca assistente della produttrice Lauren Shuler Donner, ha recentemente condiviso in un'intervista con Entertainment Weekly alcuni dettagli del dietro le quinte su ciò che è accaduto.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Perché Hugh Jackman venne scartato al provino?

"C'è stata una vera e propria corsa per avere il nostro Wolverine", ha ricordato Feige. "Lauren era molto entusiasta di questo ragazzo australiano, che inizialmente era stato rifiutato. Se non ricordo male, uno dei motivi principali era che era troppo alto. Wolverine nei fumetti a volte viene chiamato 'Lil' Fireplugs'. È un ragazzo basso. Ma erano disperati".

Jackman, che è alto un metro e novanta, era volato a Toronto per un'altra audizione, ma dopo la lettura con lo sceneggiatore Tom DeSanto e il regista Bryan Singer, pensò che non ci fossero possibilità di ottenere la parte. Non volendo mandare Jackman "a casa in maniera così fredda", Feige gli ha offerto una cena prima di accompagnarlo all'aeroporto.

"Gli ho detto: 'Kevin, sappiamo tutti che non avrò la parte. Non sei obbligato a cenare con me'", ha ricordato Jackman a EW. "Ma no, si è seduto lì, ha mangiato una bistecca con me e poi mi ha accompagnato all'aeroporto. Non lo dimenticherò mai. È stato un gesto davvero bello, anche se avevo pensato: 'Non lo rivedrò mai più'".

Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman: "Mostrerà un lato nuovo di Logan, mi ha fatto sentire più giovane"

All'epoca poteva trattarsi solo di una breve e innocua cena, ma ripensandoci ora, potrebbe anche essere stato un incontro di menti, visto che entrambi sono stati elementi fondamentali nella definizione del marchio Marvel negli ultimi due decenni. Quasi come un segno di chiusura a questo racconto, Jackman e Feige si sono finalmente riuniti anni dopo per il prossimo Deadpool & Wolverine.