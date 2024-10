Blade: Disney rimuove il film con Mahershala Ali dalle uscite del 2025

Il reboot di Blade prodotto dai Marvel Studios è stato rimosso dalle uscite nelle sale previste dalla Disney. Il film con star Mahershala Ali avrebbe dovuto debuttare il 7 novembre 2025, ma lo studio ha sostituito il titolo con Predator: Badlands, prodotto da 20th Century Studios.

I continui ritardi alla produzione di Blade

I fan sono in attesa di aggiornamenti importanti sul nuovo film di Blade dal 2019, anno in cui era stato annunciato il progetto al San Diego Comic-Con.

Lo sviluppo è stato più volte ostacolato e posticipato e il progetto ha dovuto fare i conti con l'uscita di scena di due registi.

Bassam Tariq, indicato come realizzatore in vista di un debutto nell'autunno 2022, aveva rinunciato alla regia e il compito è stato poi affidato a Yann Demange. Il lavoro è stato poi rallentato dagli scioperi avvenuti a Hollywood nel 2023.

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

Oltre a Mahershala Ali nella parte del protagonista, nel cast dovrebbe esserci anche Mia Goth nella parte della supervillain Lilith.

L'attesa per il film

Kevin Feige, a capo della Marvel, aveva dichiarato che il film verrà realizzato solo quando ci sarà lo script giusto. Sembra che l'ultima bozza del film, che è stata scritta da Eric Pearson, abbia recentemente soddisfatto tutte le parti coinvolte, compreso l'attore premio Oscar.

Pearson è il sesto sceneggiatore che si è cimentato nella scrittura del film dopo Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto.

Il personaggio di Blade, nell'attesa, è tornato in scena grazie a Deadpool & Wolverine in cui Wesley Snipes ha avuto un cameo.

Disney, oltre a rimuovere Blade dalle uscite del 2025, ha prenotato gli slot nelle sale del 18 febbraio 2028, 5 maggio 2028 e 10 novembre 2028 per tre nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe.