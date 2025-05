Richard Gere, Susan Sarandon, Mike Leigh e Javier Bardem firmano la lettera per condannare il silenzio su Gaza

Centinaia di personaggi e professionisti del mondo del cinema, tra cui Richard Gere, Susan Sarandon e Javier Bardem, hanno pubblicato una lettera aperta alla vigilia del Festival di Cannes.

La lettera, pubblicata dal quotidiano francese Libération, condanna il silenzio intorno all'impatto devastante che sta avendo l'ultima offensiva militare israeliana a Gaza: il titolo è A Cannes, l'orrore di Gaza non deve essere silenziato.

La lettera di denuncia con la dedica

Lo scritto è stato dedicato a Fatima Hassouna, la giornalista e artista palestinese di soli 25 anni uccisa in seguito ad un bombardamento aereo israeliano a metà aprile, ventiquattr'ore dopo l'annuncio della presenza a Cannes del documentario sulla sua vita a Gaza.

Susan Sarandon in una scena di Irresistible

"Era una fotoreporter freelance palestinese. È stata presa di mira dall'esercito israeliano il 16 aprile 2025, il giorno dopo l'annuncio che il film di Sepideh Farsi Put Your Soul On Your Hand And Walk, di cui era protagonista, era stato selezionato nella sezione ACID del Festival di Cannes. Stava per sposarsi" si legge nella lettera delle star.

Gli illustri firmatari della lettera che denuncia il silenzio intorno a Gaza

Nella lettera si fa riferimento anche al caso del regista palestinese Hamdan Ballal, co-regista del documentario No Other Land, aggredito fuori da casa sua da coloni israeliani e in seguito rapito e rilasciato.

Oltre a Richard Gere, Susan Sarandon e Javier Bardem, la lettera è stata firmata da Pedro Almodóvar, Leïla Bekhti, Kaouther Ben Hania, David Cronenberg, Costa-Gavras, Julie Delpy, Alice Diop, Xavier Dolan, Adèle Exarchopoulos, Nicole Garcia, Jonathan Glazer, Alain Guiraudie, Annemarie Jacir, Yorgos Lanthimos, Nadav Lapid, Mike Leigh, Boris Lojkine, Kleber Mendonça, Viggo Mortensen, Laura Poitras, Ruben Östlund, Mark Ruffalo e Ira Sachs.

Una scena di No Other Land

La lettera è stata pubblicata poche ore dopo il rilascio di Hamas dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander.