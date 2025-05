Nemiche amiche, Susan Sarandon perse peso ma aveva un piano: "Le scene finali girate prima di Natale"

Susan Sarandon ha partecipato al podcast Podcrushed, durante il quale ha parlato della sua esperienza come attrice e produttrice del film Nemiche amiche di Chris Columbus.

La star ha raccontato di aver dovuto perdere peso per interpretare Jackie Harrison, una donna alla quale viene diagnosticato un cancro in fase terminale.

L'esperienza di Susan Sarandon sul set di Nemiche amiche

"Ho dovuto perdere così tanto peso che camminavo sempre nel mio trailer. E volevo perderlo prima di Natale, perché stavamo andando in Marocco e volevo poter mangiare" ha confessato Sarandon.

Profilo di Susan Sarandon

Essere produttrice del film nel quale reciti ha i suoi vantaggi, come ha spiegato l'attrice, confessando il piano che aveva messo in piedi per potersi godere in santa pace le festività natalizie:"Questa è la cosa bella dell'essere la produttrice. Puoi programmare la tua morte... Quindi abbiamo girato [le scene finali] prima della pausa natalizia così che potessi mangiare durante il viaggio".

La scelta di Chris Columbus alla regia e il messaggio del film

In qualità di produttrice di Nemiche amiche, Susan Sarandon ha voluto supervisionare molte delle principali decisioni creative del film, per poter essere certa che catturasse le reali emozioni di una famiglia che vive e affronta una diagnosi di cancro.

Inoltre, ha condiviso la scelta di Chris Columbus alla regia:"Chris Columbus è arrivato, e lo volevo perché sapevo che sarebbe stato bravo con i bambini. E volevo che quei bambini si sentissero al sicuro. Sono ancora in contatto con entrambi [riferendosi a Jena Malone e Liam Aiken]".

Chris Columbus sul set

Uscito nelle sale nel 1998, Nemiche amiche racconta la storia di Jackie (Sarandon) una donna che scopre di avere un cancro e si avvicina alla nuova giovane compagna dell'ex marito, Isabel (Julia Roberts), instaurando un inaspettato rapporto di amicizia.