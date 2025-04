Nonnas: Vince Vaughn e un gruppo di nonne italiane aprono un ristorante nel trailer della commedia Netflix

Vince Vaughn è impegnato nella realizzazione di un piano per condividere le ricette di famiglia di altre persone nel trailer di Nonnas, il nuovo film targato Netflix.

Diretto da Stephen Chbosky, Nonnas è ispirato ad una storia vera e sarà disponibile in streaming a partire dal 9 maggio. Vince Vaughn è il protagonista maschile in un cast prevalentemente femminile.

La storia del film Netflix Nonnas

La storia è quella di Joe Scaravella (Vaughn), che decide di cambiare vita aprendo un ristorante italiano in cui assume come cuoche delle nonne italiane, le famose 'nonnas'. La trama è ispirata alla vita reale di Scaravella, proprietario dell'Enoteca Maria a Staten Island e autore del libro di ricette Nonna's House, pubblicato nel 2015.

"Voglio che preparino i piatti che sono stati tramandati nella loro famiglia" esclama Vaughn nel trailer "Voglio condividerli con tutti". Susan Sarandon, tra le star del film, in una sequenza successiva si rivolge al personaggio di Vaughn esclamando:"L'unica cosa di cui ti pentirai saranno i momenti che non hai vissuto".

Il cast di Nonnas con Vince Vaughn

Oltre a Vince Vaughn e Susan Sarandon, il cast di Nonnas comprende Linda Cardellini, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Joe Manganiello e Campbell Scott.

Di recente, Vince Vaughn ha lavorato alla serie Bad Monkeys e ai film Queenpins e Freaky. Sarà anche tra i doppiatori del prossimo film animato di Warner Bros., Animal Friends, insieme a Ryan Reynolds, Jason Momoa, Dan Levy e Aubrey Plaza.

Vince Vaughn ospite del Torino Film Festival

Premiata con l'Oscar alla miglior attrice per Dead Man Walking, Susan Sarandon è apparsa di recente al fianco di Kerry Washington nel film diretto da Tyler Perry, The Six Triple Eight, uscito su Netflix lo scorso anno.