Marvel Studios: “Non useremo la CGI per riportare in vita attori morti”

Peter Cushing nei panni di Moff Tarkin (Star Wars)

Il ramo cinematografico della Marvel ha affermato che non si servirà degli effetti digitali per realizzare interpretazioni postume di attori defunti. Lo ha detto Victoria Alonso, che insieme a Kevin Feige e Louis D'Esposito è la personalità più importante in seno ai Marvel Studios. In precedenza Chris Evans, interprete di Captain America, si era dichiarato contrario al recente annuncio di un un film in cui uno dei ruoli principali sarà interpretato da un avatar digitale di James Dean, morto nel 1955. Questa pratica ha generato polemiche anche per un altro ramo della Disney, la Lucasfilm, in seguito alla resurrezione computerizzata di Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story.

La Marvel è tra i più assidui e noti utenti della tecnologia digitale per ringiovanire gli attori in base a esigenze di copione, come visto in Ant-Man, Captain America: Civil War, Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel. Intervistati al riguardo, anche i responsabili degli effetti speciali si sono detti contrari all'uso del computer per resuscitare attori defunti, dato che manca il punto di riferimento che è la performance umana. Già nel 2010 James Cameron si era espresso in termini simili, criticando chi volesse servirsi della performance capture (elemento che, già dal nome, richiede un contributo attivo dell'attore) per creare interpretazioni postume posticce.

Esistono casi eccezionali come quello di Fast & Furious 7, dove sono stati necessari dei ritocchi per completare la performance di Paul Walker, morto durante le riprese. Più recentemente, per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è stato deciso di usare il computer solo per inserire nelle scene materiale preesistente con Carrie Fisher, tratto da sequenze che erano state tagliate dal montaggio finale dei film precedenti. Per il flashback dove lei appare da giovane è stato invece sovrapposto il suo volto di allora al corpo della di lei figlia, l'attrice Billie Lourd.