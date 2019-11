James Dean torna in vita in un film, in CGI e da protagonista

James Dean di nuovo sullo schermo, in CGI, per il film Finding Jack, un action-drama sulla Guerra del Vietnam.

James Dean tornerà in vita sul grande schermo grazie alla CGI per il film Finding Jack, un lungometraggio ambientato all'epoca della Guerra del Vietnam in cui l'attore, scomparso ormai da più di 60 anni, interpreterà uno dei ruoli principali.

Non c'è limite a ciò che può ottenere il progresso, a quanto pare, e al giorno d'oggi siamo anche in grado di ringiovanire o invecchiare in maniera del tutto credibile gli attori (vedere anche The Irishman) e riportare in vita per alcune scene, almeno sullo schermo, coloro che non ci sono più. E fin qui, era cosa abbastanza risaputa e ormai accettata. Ma adesso, Anton Ernst e Tati Golykh, i registi di Finding Jack, hanno deciso di alzare l'asticella. Per il loro ultimo progetto, basato sull'omonimo romanzo di Gareth Crocker, che tratta dell'abbandono di più di 10.000 cani militari sul finire del conflitto in Vietnam, i due hanno scritturato... James Dean.

James Dean per Life Magazine

James Dean, iconica star del cinema anni '50 e protagonista di classici come La Valle dell'Eden e Gioventù Bruciata, scomparsa in un incidente d'auto nel 1955, all'età di 24 anni, avrà modo di recitare in un'altra pellicola anche dopo la sua morte.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, i registi avrebbero ottenuto il permesso (e i diritti) di utilizzare la sua immagine direttamente dalla famiglia dell'attore.

"Abbiamo cercato in lungo e in largo per l'interprete perfetto di Rogan, che ha degli archi narrativi estremamente complessi, e dopo mesi di ricerche, abbiamo deciso per James Dean. Siamo davvero onorati che la sua famiglia ci abbia dato il suo supporto e prenderemo ogni precauzione necessaria per assicurare che il retaggio di una delle più epiche star del cinema di sempre rimanga fermamente intatta. La famiglia lo ritiene il suo quarto film, un film che non ha mai potuto girare, e noi non intendiamo deluderli" ha dichiarato Ernst, anche produttore della pellicola assieme a Golykh e Donald A. Barton.

Il lungometraggio sarà un live-action, ma il corpo di James Dean verrà ricostruito interamente in CGI, utilizzando foto e filmati d'epoca per ricreare quella che i registi definiscono "una versione realistica di James Dean", grazie all'opera di compagnie addette ai VFX come la canadese Imagine Engine e la sudafricana MOI Worldwide. Un altro attore, invece, presterà la voce al personaggio.

Finding Jack inizierà a breve la fase di pre-produzione, con l'obiettivo di arrivare in sala per il Veteran Day del 2020.

