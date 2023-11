Marvel: il set LEGO del Quinjet degli Avengers è in leggero sconto con l’offerta Amazon, curiosi?

Consolidatisi negli anni attraverso i vari fumetti, e resi celebri fra il pubblico generalista grazie alle trasposizioni cinematografiche, gli Avengers sono diventati un simbolo di potere e ammirazione all'interno dell'universo Marvel. L'immane successo, sia mediatico che monetario, derivato dalle loro pellicole non è da sottovalutare affatto, specialmente in un progetto al cinema dalle fattezze piuttosto complesse e ancora adesso in corso d'opera.

E se vi dicessimo che su Amazon è possibile recuperare il set LEGO Marvel del Quinjet degli Avengers attualmente a un prezzo scontato? Sul sito è possibile acquistarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 81,99€, con uno sconto del 13% sul prezzo segnato in precedenza (93,99€). Se interessati all'acquisto o anche solamente a qualche dettaglio in più sull'articolo in questione, non dovete fare altre che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO Marvel imperdibile per i fan degli Avengers

Su Amazon il set LEGO Marvel del Quinjet degli Avengers viene così descritto: "L'astronave da costruire è dotata di cabina di pilotaggio apribile, area passeggeri e sezione posteriore, carrello retrattile, ali regolabili e ha un supporto da esposizione staccabile e una scelta tra 2 adesivi. Inoltre comprende 5 minifigure dei personaggi LEGO Marvel Avengers Vedova Nera, Thor con il suo martello, Iron Man, Capitan America con il suo scudo, e Loki con il suo scettro".

Composto da 795 mattoncini, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO Marvel come questo, perfetto sia per le vostre collezioni tematiche personali, che come idea regalo per un'occasione speciale.

