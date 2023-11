Kevin Feige: 'Avengers morti che ritornano? Non credo proprio che accadrà'

Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet durante la premiere di The Marvels, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha smentito i recenti rumor secondo cui la compagnia starebbe pensando di riportare Robert Downey Jr. come Iron Man e Chris Evans come Captain America nell'MCU come "risposta" ai recenti flop.

"No. La risposta va bene?", ha detto Feige. "Avengers morti che tornano, è un nuovo rumor? Non ne abbiamo discusso, è falso. Stiamo facendo un progetto con Scarlett Johansson in veste di produttrice, e sapete che adoro Robert Downey Jr. Entrambi sono parte della famiglia Marvel."

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Sull'effettiva canonicità dei prodotti Marvel usciti negli ultimi anni si sono dibattuti a lungo i fan. A dare una risposta netta ci ha pensato di recente Kevin Feige nella sua introduzione all'interno del libro The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. Il capo dei Marvel Studios ha confermato che tutti i film e le serie TV uscite fanno parte del grande Multiverso.

"Siamo ben consci del fatto che ci sono film e serie canoniche nel mondo Marvel, ma create in periodi differenti. La timeline specifica presente in questo libro riguarda tutto quanto fatto fino alla Fase 4. Ma adesso che stiamo navigando sempre più a fondo nella saga del Multiverso non potete mai sapere quali linee temporali possano convergere o essere distrutte".