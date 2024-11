Guardiani della Galassia: il Blu-Ray in 4K a un prezzo imbattibile su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, grazie al Black Friday 2024, il Blu-Ray 4K Ultra HD di Guardiani della Galassia è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 10,89€, con uno sconto del 40% sul prezzo più basso recente indicato (18,25€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box qui sotto, o in alternativa potete cliccare su questo indirizzo. Il Blu-Ray in questione è venduto e spedito da Amazon.

Peter Quill tornerà

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha chiuso le storyline dei personaggi protagonisti della trilogia di James Gunn, ma ha anche presentato il nuovo team e annunciato il ritorno di del personaggio di Chris Pratt in nuove storie.

Pratt non solo ha confermato che tornerà al 100% a interpretare Peter Quill nel futuro dei Marvel Studios, ma che se James Gunn lo vorrà con sé nel suo nuovo DC Universe lui ci sarà sicuramente.

Guardiani della Galassia, Zoe Saldana avverte Marvel: "Sarebbe una grave perdita se non tornassero"

"Beh, probabilmente ha più senso che io appaia di nuovo come Star Lord", ha dichiarato Pratt in una recente intervista. "Ma tutto è possibile, soprattutto con James alla DC. Forse c'è qualcosa che andrebbe bene per me laggiù. Forse apparirò in entrambi. Che ne dite di entrambi? Facciamo entrambe le cose. Penso che al 100% succederanno entrambe le cose".