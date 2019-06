Jessica Jones 3 e l'easter egg di Captain Marvel

Jessica Jones 3 ha custodito un easter egg di Captain Marvel nel suo secondo episodio e l'ha fatto sotto una pila di possibili uniformi da supereroe. La particolarità, però, riguarda anche il personaggio a cui è stato affidato l'omaggio: proprio quella Trish Walker che ha preso il posto di Carol Danvers nello show.

La nuova stagione dedicata all'eroina Marvel è arrivata su Netflix oggi, 14 giugno, (qui trovate la nostra recensione di Jessica Jones 3) con la sua buona dose di quello che, dalle parti della Marvel, è uno degli sport più praticati: l'omaggio ad altre storie e ad altri personaggi dello sconfinato mondo creato negli anni dalla Casa delle Idee. Come quella Carol Danvers / Captain Marvel che è arrivata sul grande schermo a marzo, divenendo nel giro di poche settimane un dei personaggi più popolari del MCU.

Se avete intenzione di guardare una puntata al giorno di Jessica Jones 3 allora state alla larga dalle prossime righe: si tratta di spoiler . Se invece avete già letteralmente consumato i 13 episodi, allora forse saprete già di cosa stiamo parlando. La puntata in questione è la 3x02, "Prego!", che ha come quasi assoluta protagonista Trish Walker (Rachel Taylor). La migliore amica di Jessica ha acquisito dei poteri che sta provando ad esercitare. Non esiste eroina, però, che non necessiti di un proprio costume così, a metà della puntata, Trish decide di chiudersi nel camerino di un negozio per provare tutto quello potrebbe essere più o meno adatto come "uniforme". Ebbene, cosa vi ricorda quel completo in pelle rosso, giallo e blu, se non la tuta di Captain Marvel? Easter egg reso inequivocabile dalla - orribile - parrucca biondo-castana.

Quello a Captain Marvel, però, non è il solo omaggio: la maschera con le orecchie da gatto che Trish prova e il costume giallo finale - proprio quello che le fa esclamare "Diavolo, no!" - sono un chiaro riferimento al suo alter ego dei fumetti Hellcat, così come il vestito viola con la maschera verde è la strizzata d'occhio a She-Hulk. Quasi un tentativo abbozzato di ricomporre, almeno in parte, la schiera di eroine Marvel in un omaggio tutto al femminile.

Curiosità: l'episodio è stato diretto da Krysten Ritter e ha segnato il suo esordio alla regia.