Marvel, la reazione scioccata di Gwyneth Paltrow al ritorno di Robert Downey Jr: "Non capisco, è un cattivo?"

Robert Downey Jr. sta per tornare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, ma non interpreterà nuovamente Iron Man. Una notizia che ha sorpreso e confuso perfino Gwyneth Paltrow, interprete di Pepper Pots nel MCU.

L'attore Premio Oscar darà vita all'iconico cattivo della Marvel, il Dottor Destino, nel prossimo film degli Avengers intitolato Avengers: Doomsday, che condurrà direttamente agli eventi di Avengers: Secret Wars.

Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che hanno diretto Downey come Iron Man nei Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame, in cui l'attore ha fatto la sua ultima apparizione nel MCU, dove il suo personaggio moriva sacrificandosi e salvando l'universo dalla minaccia di Thanos.

Se Downey interpreterà o meno una variante di Tony Stark che è diventato il Dottor Destino nel multiverso del MCU (cosa che sembra probabile) o il vero Victor von Doom dei fumetti resta da vedere, ma una persona che sembra sorpresa dal ritorno dell'attore alla Marvel è proprio la sua ex co-star Gwyneth Paltrow.

"Non capisco, ora sei un cattivo?", ha chiesto la Paltrow nella sezione commenti del post di Downey su Instagram che annunciava il suo ritorno alla Marvel nei panni del Dottor Destino. I fratelli Russo hanno aggiunto nella stessa sezione commenti: "Abbiamo sempre detto che il verde era il tuo colore...".

La Paltrow è amica di Downey da oltre dieci anni, da quando i due sono stati scritturati come Tony Stark e Pepper Potts in Iron Man del 2008, che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe. Hanno poi recitato insieme in altri due film standalone di Iron Man e sono apparsi fianco a fianco in molti altri film dello studio, da Spider-Man: Homecoming ad Avengers: Infinity War e altri ancora.