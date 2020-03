Marvel, quale sarà l'impatto del Coronavirus sui film, da Black Widow e la Fase 4

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Dall'uscita di Black Widow alle riprese dei prossimi film Marvel, ci si interroga su come il Coronavirus colpirà la lavorazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Mentre gli Stati Uniti si preparano a vivere una situazione simile a quella dell'Italia (stando alle ultime stime degli esperti le misure restrittive più severe saranno necessarie entro due settimane), il sito Screen Rant ha formulato diverse ipotesi su come l'epidemia colpirà il Marvel Cinematic Universe, a livello di produzione, uscite e marketing. La Fase 4, che prevede cinque lungometraggi e altrettante miniserie per Disney+, dovrebbe infatti debuttare tra poco più di un mese.

Stando al sito, l'uscita di Black Widow non sarà rimandata per una pura questione di tempistiche, anche se un'eventuale chiusura delle sale a lungo termine negli USA potrebbe portare a una decisione diversa (partendo dal presupposto che la situazione si appiani, a livello mondiale, durante l'estate, non sarebbe impossibile far uscire il film a luglio o agosto senza stravolgere troppo il calendario del MCU). Per Eternals sarà cruciale il box office mondiale, trattandosi di un gruppo sconosciuto al di fuori della cerchia dei lettori dei fumetti, e a seconda di come si sarà evoluta l'epidemia nei prossimi mesi ci potrebbe essere la necessità di spostare l'uscita a dicembre, sfruttando un po' di tempo in più per il marketing e per la probabile maggiore affluenza nelle sale durante il periodo natalizio. Probabile il rinvio delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder, a causa dei paesi scelti per la lavorazione (Inghilterra e Australia). Molto probabilmente Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings rimarrà dov'è, a causa della data di uscita strategica che coincide con il Capodanno cinese, mentre rimane il dubbio sul prossimo film di Spider-Man, poiché le strategie di distribuzione in quel caso sono in mano alla Sony e non alla Disney.

Sul versante televisivo, il virus ha già portato al rinvio di una parte delle riprese di The Falcon and the Winter Soldier, mentre si presume che la lavorazione di Loki subirà dei ritardi a causa dei nuovi contagi ad Atlanta, centro nevralgico delle produzioni Marvel. Screen Rant suggerisce che la prima miniserie potrebbe fare un cambio di posto con WandaVision, le cui riprese si sono già concluse, ammesso che invertire l'ordine non influisca sulla cronologia di visione. Probabile anche che siano rimandate le riprese di Hawkeye, anche se a seconda di quando inizieranno il progetto potrebbe comunque arrivare su Disney+ entro la fine del 2021, come già previsto (tutto questo nella migliore delle ipotesi, perché non è escluso che il contagio colpisca gli attori del franchise). Niente preoccupazioni, invece, per la serie animata Marvel's What If...?, la cui lavorazione in teoria procede senza intralci.