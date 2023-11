Marvel offre la giustificazione da scuola e lavoro per vedere The Marvels e il finale di Loki 2

Negli Stati Uniti, il finale della Stagione 2 di Loki e il film The Marvels uscianno nello stesso giorno (da noi la pellicola è nelle sale da ieri), così i Marvel Studios hanno offerto una simpatica giustificazione ai fan che vorranno saltare un giorno di lavoro o di scuola per recuperare queste uscite.

Sui social media, i Marvel Studios hanno scritto quanto segue: "Caro spazio, ti prego di scusare spazio in anticipo dal lavoro/scuola giovedì 9 novembre 2023. Il finale della seconda stagione di Loki e l'anteprima di The Marvels sono entrambi in programma giovedì sera e non possono perdersi ciò che accadrà nel MCU. Grazie per la vostra comprensione. Per tutti i tempi. Sempre. Più in alto. Più lontano. Più veloce. @MarvelStudios".

Quando esce l'ultimo episodio di Loki 2?

Da noi, l'ultimo episodio della seconda stagione di Loki sarà disponibile in streaming su Disney+ nella notte tra giovedì e venerdì. Invece, The Marvels è già nelle nostre sale e qui potete recuperare la recensione.

Scopriremo quali ripercussioni avranno gli eventi di Loki nel Marvel Cinematic Universe, dato che la prima stagione era stata il primo progetto a introdurre il concetto di Multiverso sul quale è basata questa nuova saga.