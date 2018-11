Marvel, nella timeline ufficiale c'è un errore su Doctor Strange?

Marica Lancellotti

Solo pochi giorni fa la Marvel ha svelato la timeline ufficiale dell' UCM, ma oggi pare ci sia già qualcuno che ha trovato un errore di continuità legato al personaggio di Doctor Strange. Un utente di Reddit, infatti, ha notato un possibile buco nella trama in Captain America: The Winter Soldier, ambientato nel 2014, in base alle informazioni contenute nella timeline.

Dove sta l'errore? In Captain America: The Winter Soldier, Captain America si allea con Balck Widow e Sam Wilson per sconfiggere l'Hydra, una volta scoperto un progetto consistente in un algoritmo che individua tutte le minacce potenziali per l'organizzazione terroristica. Interrogato l'agente Stiwell, Captain America scopre l'identità di queste presunte minacce: "Tu! Un anchorman del Cairo, l'altro Segretario della Difesa, uno studente dell'Iowa, Bruce Banner, Stephen Strange e chiunque rappresenti un pericolo per l'Hydra".

L'organizzazione Hydra è assolutamente libera di considerare Hulk e Doctor Strange due minacce, ma su quest'ultimo c'è un piccolo problema: seguendo la timeline ufficiale, il primo film dedicato a Strange è ambientato nel 2016, ben due anni dopo Winter Soldier! La domanda che sorge spontanea è: per quale ragione un normale medico, privo di qualunque potere, dovrebbe essere considerato un nemico dell'Hydra?

Per il redditor, dunque, qust'errore potrebbe creare un significativo buco nella timeline dell'UCM. Oppure no: se le abilità d Bruce Banner e di Captain America sono già note nel 2014, l'agente Stiwell menziona anche un anchorman del Cairo e uno studente dell'Iowa oltre a Doctor Strange, ovvero personaggi che non ci è ancora dato conoscere. Il piano dell'Hydra, quindi, potrebbe essere quello di tenere d'occhio personaggi particolarmente influenti, anche non dotati, almeno per il momento, di poteri straordinari. A conferma di ciò il fatto che Strange sia sempre stato presentato come uno dei chirurghi più brillanti al mondo.

Cosa ne pensate? Gli sceneggiatori si sono persi nella complicatissima timeline della Marvel oppure l'Hydra ha semplicemente troppi nemici, anche solo potenziali?