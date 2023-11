Marvel, Kevin Feige anticipa il ritorno di Harry Styles dopo il debutto in Eternals

Mentre oggi è uscito nelle sale The Marvels, il produttore e boss dello studio Kevin Feige è tornato a parlare di una delle pellicole più sfortunate del MCU, ovvero Eternals di Chloe Zhao. Feige ha anticipato che presto vedremo tornare Harry Styles nei panni di Eros.

Feige ha dichiarato che entrambi - Styles e lo studio - starebbero solo aspettando il momento migliore per un ritorno: "È entusiasta e lo siamo anche noi. Vedremo", ha dichiarato durante l'anteprima del red carpet di The Marvels. "In tanti film si introducono molti nuovi personaggi. Dove riappariranno? È una bella domanda".

Styles ha debuttato nei panni di Eros accompagnato da Pip il Troll nella scena post-credit di Eternals, con i due personaggi che si presentavano al cospetto degli Eterni superstiti per offrire loro aiuto.

"Le avventure di Eros e Pip sono qualcosa di molto eccitante per noi", aveva detto Feige del duo a MTV News. "Abbiamo Ghost Rider, abbiamo Blade, abbiamo Doctor Strange con le sue avventure soprannaturali, abbiamo i nostri eroi street level come Daredevil e, naturalmente, Spider-Man, e quello cosmico, ed è lì che vivono i nostri amici Eros e Pip".

Il lato street level dei Marvel Studios si arricchirà ulteriormente nel 2024 con l'arrivo della serie su Echo con Alaqua Cox.