Echo: a sorpresa il trailer della nuova serie Marvel con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio

Del tutto a sorpresa (anche se la notizia era stata anticipata da alcuni insider) i Marvel Studios hanno pubblicato online il primo trailer ufficiale di Echo, la nuova serie con protagonisti Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio e Charlie Cox. La serie segue le avventure di Maya Lopez alias Eco mentre torna nella sua cittadina d'origini e cerca di lasciarsi il suo passato criminale alle spalle.

Echo su Disney+ a novembre: cosa vuol dire per la strategia seriale Marvel Studios?

Echo: la sinossi della nuova serie Marvel conferma il ritorno di Daredevil e anticipa il ruolo di Kingpin

Echo: la prima foto della serie Marvel

Grazie a un marchio depositato dai Marvel Studios è possibile conoscere la sinossi ufficiale della serie spin-off di Hawkeye, che anticipa il ruolo di Daredevil e di Kingpin.

Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin.

Il cast completo

Finito in rete anche il cast completo che annovera tra i suoi interpreti Charlie Cox, segno che nella show farà una sua comparsata Daredevil. Il personaggio di Maya Lopez, protagonista della serie, era già apparso in Hawkeye dove nel finale ha un alterco alquanto particolare con Kingpin (Vincent D'Onofrio). Proprio quest'ultimo dovrebbe essere il villain principale dello show in modo da fare da apripista agli eventi di Daredevil: Born Again.