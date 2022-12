Marvel: l'Iron Man di Robert Downey Jr. tornerà in più di un film [RUMOR]

È già da un po' che si vocifera che Robert Downey Jr.. tornerà nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars. Ora uno degli insider più affidabili in circolazione, @MyTimeToShineH, afferma che l'affare sia già stato concluso.

È vero che abbiamo detto addio a Tony Stark in Avengers: Endgame nel 2019, quando l'eroe ha compiuto il sacrificio finale per sconfiggere Thanos. Tuttavia, il Multiverso apre le porte a ogni sorta di possibilità, incluso il ritorno di Downey Jr. come variante di Iron Man e, pertanto, non è detto che sarà una variante buona del personaggio... Secondo l'insider ci sarà anche un cameo dell'attore nel film Armor Wars. Dal momento che Riri Williams non ha legami reali con Iron Man in Black Panther: Wakanda Forever, non ci aspettavamo un'apparizione in Ironheart. Tuttavia, se la sua eredità verrà affrontata in Armor Wars, allora un cameo sarebbe d'obbligo. Ciò potrebbe avvenire attraverso un messaggio preregistrato simile a quello alla fine di Avengers: Endgame o persino con un flashback.

La notizia non è ufficiale, per cui è da prendere con le pinze, ma un ritorno di Downey Jr., magari in versione malvagia, sarebbe una bella sorpresa.