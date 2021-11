Marvel, Florian Munteanu: "Vorrei uno scontro tra Razor Fist e Wolverine"

Florian Munteanu interpreta in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli il ruolo di Razor Fist e ha ora svelato che sarebbe felice se il suo personaggio dovesse affrontare Wolverine in uno dei prossimi film Marvel.

L'attore, intervistato da ComicBookMovie.com, ha infatti accennato a un possibile ritorno nei film Marvel e di cosa si possono aspettare i fan dal suo personaggio.

L'interprete di Razor Fist in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha spiegato: "Non voglio rivelare troppo ma penso che ciò che voglio mostrare sia il lato emotivo di Razor Fist. Credo ci sia molto dietro la maschera e quel fisico, è una persona con molto cuore e che ha decisamente un passato interessante da raccontare, quindi voglio andare in profondità con quell'aspetto, mostrare che è qualcosa in più rispetto a un soldato".

Florian Munteanu ha poi proseguito ricordando che inizialmente Razor Fist si schiera con Wenwu fino a quando si rende conto che non ha altra scelta se non quella di cambiare schieramento se vuole sopravvivere. L'attore ha aggiunto: "Ci sono molti valori nella situazione in cui si trova, penso che la famiglia sia davvero importante per lui e i Dieci anelli diventano la sua famiglia, quindi sarebbe interessante scoprire come ci arriva e quale storia ha, come ha perso il braccio...".

Floiran ha quindi raccontato che i fan gli stanno già inviando dei contenuti tratti dai fumetti che ritiene sarebbe bello portare sul grande schermo: "Mi inviano cose relative al momento della storia in cui Razor Fist incontra Wolverine e penso sarebbe un fantastico scontro, lama contro lama. Per me sarebbe meraviglioso, credo ci sia davvero tanto potenziale nel personaggio".