Marvel: Emily Blunt reciterà in uno dei prossimi film?

Emily Blunt potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe grazie a uno dei prossimi progetti in fase di sviluppo, almeno secondo quanto è emerso da alcune indiscrezioni pubblicate online dal sito Murphy's Multiverse.

La star di A Quiet Place - Un posto tranquillo avrebbe infatti incontrato i responsabili dei Marvel Studios, quasi sicuramente per parlare di un suo possibile coinvolgimento in un cinecomic. Emily Blunt era impegnata in quelle settimane nelle riprese di Jungle Cruise, il film di cui era protagonista accanto a Dwayne Johnson.

Le fonti del sito, tuttavia, non hanno rivelato se il meeting ha portato a un accordo e se le trattative siano ancora in corso o, al contrario, se non ci sia stato un interesse da parte dell'attrice.

Blunt, in passato, ha già recitato in film action come Edge of Tomorrow e Looper e ha collaborato con la Disney grazie a Il Ritorno di Mary Poppins.