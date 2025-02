Steven Spielberg: le foto dal set del suo film sugli UFO svelano i personaggi di Emily Blunt e Wyatt Russell

Emily Blunt e Wyatt Russell sono impegnati sul set del nuovo film di Steven Spielberg, ancora privo di titolo, a tematica fantascientifica. Le foto dal set li mostrano impegnati in una conversazione vicino a un distributore di benzina e lasciano intendere che siano in buoni rapporti, visto l'abbraccio che si scambiano mentre girano all'aperto a Montville, New Jersey, sotto gli occhi dello stesso regista. I dettagli sui loro ruoli specifici sono nascosti, ma in base alle immagini potrebbero interpretare una coppia.

Scritto da David Koepp, il film in lavorazione segue l'autobiografico The Fabelmans e vede nel cast anche Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson e Josh O'Connor. La data di uscita è fissata per giugno 2026.

Ritorno alle origini

Una foto di Steven Spielberg

Il genere fantascientifico è caro a Steven Spielberg, l'ultima incursione sul tema è stato il remake de La guerra dei mondi, uscito nel 2005 e scritto dallo stesso David Koepp, collaboratore abituale del regista da oltre 30 anni. Insieme hanno firmato classici come Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic park e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Ma Spielberg aveva già affrontato la tematica aliena in Incontri ravvicinati del terzo tipo e ET. L'extraterrestre, capolavori del genere.

La produzione del nuovo film utilizzerà varie location in tutto il New Jersey, riportando Spielberg in un'area familiare. Le sue precedenti produzioni ambientaate nel New Jersey includono West Side Story, girato a Paterson, e La guerra dei mondi. Il cineasta ha trascorso parte della sua infanzia nell'area, dettaglio accennato in The Fabelmans, e la decisione di fare ritorno alle location tanto care sembra derivare da un desiderio personale che potrebbe rendere il suo nuovo film ancora più risonante dal punto di vista emotivo.