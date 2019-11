Marvel: Elizabeth Olsen trolla Chris Hemsworth e Paul Rudd in un videotutorial di make-up

La star Marvel, Elizabeth Olsen, ha trollato i colleghi Chris Hemsworth e Paul Rudd nel corso di un videotutorial di make-up da lei pubblicato su Instagram.

Avengers: Infinity War, un primo piano di Elizabeth Olsen

Scarlet Witch ha combattuto a fianco di Thor e Ant-Man in Avengers: Endgame, ma questo non ha impedito alla sua interprete di prendere bonariamente in giro i colleghi Chris Hemsworth e Paul Rudd in un videotutorial in cui insegna a truccarsi.

Elizabeth Olsen inserisce all'interno del videotutorial in questione dei frammenti video tratti da film Marvel che mostrano i suoi due colleghi. mentre parla di come distribuire il mascara sulle ciglia, chiama in causa Chris Hemsworth confessando di aver imparato la tecnica da lui, che "si applica un sacco di mascara dietro le quinte." Mentre si trucca le guance, la Olsen ammette di essere più "luminosa" di Paul Rudd.

A breve Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Wanda Maximoff nella serie tv Marvel WandaVision, in arrivo su Disney+ nel 2021. La serie vedrà nel cast Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, già vista in Thor: The Dark World, e Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo, che ha fatto il suo debutto in Ant-Man and the Wasp. Teyonah Parris interpreterà una Monica Rambeau adulta.

Dopo l'annuncio dell'inizio della lavorazione di The Falcon and the Winter Soldier, anche le riprese di WandaVision dovrebbero prendere il via a breve.