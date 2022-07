Armor Wars, che fine ha fatto la serie Marvel con Don Cheadle?

A.A.A. cercasi Armor Wars. I Marvel Studios hanno conquistato il Comic-Con di San Diego con una gigantesca presentazione nella Hall H delle prossime fasi del MCU, ma tra tutti i titoli menzionati, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ne manca uno...

Dopotutto sapevamo da tempo - addirittura dal Disney Investor Day del 2020 - che fosse in lavorazione per Disney+ una serie tv che avrebbe affrontato una delle più grandi paure di Tony Stark: "Cosa succede quando la sua tecnologia cade nelle mani sbagliate?".

Con il titolo di Armor Wars, quindi, lo show di Disney+ si presentava come un continuo della storia di Iron Man di pari passo ad Ironheart - la serie tv dedicata alle avventure di Riri Williams, personaggio che vedremo anche in Black Panther: Wakanda Forever -, e chi meglio dell'amico James "Rhodey" Rhodes a.k.a. War Machine (Don Cheadle) come suo protagonista?

E, nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dei Marvel Studios sul procedere dei lavori per lo show, fino al mese scorso si continuava a parlare di un imminente inizio delle riprese, tanto da far pensare che la serie potesse essere inclusa, se non nella fase 4, almeno nella fase 5 del MCU.

Eppure, al Comic-Con non v'è stata alcuna menzione dello show di Disney+... Che fine avrà fatto Armor Wars?

Al momento, non abbiamo una risposta, ma come ricorda qualcuno, c'è ancora la D23 davanti a noi, e poi Don Cheadle dovrebbe essere nel cast di Secret Invasion... C'è ancora speranza per Armor Wars?