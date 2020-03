Black Widow: svelato il legame con la serie The Falcon and Winter Soldier?

Tutti i fan Marvel sanno bene che tutti i film e le serie dello studio sono studiati ad hoc, progettati e pianificati per intersecare al meglio tutti i collegamenti tra i personaggi, come in Black Widow e The Falcon and Winter Soldier che avranno una connessione importante.

Da quanto riportato da We Got This Covered, il primo film della Fase 4 dedicato a Natasha Romanoff e la serie tv che sarà disponibile su Disney+ avranno un punto di connessione, rappresentato dal personaggio del generale Thaddeus Ross. Ma come? In Black Widow, Red Guardian utilizzerà il Super-Soldier Serum per diventare l'equivalente russo di Captain America ma, non si sa come, il siero arriverà nelle mani di Thaddeus Ross che lo utilizzerà poi su John Walker nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Ovviamente, questi al momento sono solo rumors, ma se fosse tutto vero ci sarebbe una connessione molto importante tra Black Widow e la nuova serie tv Marvel e, soprattutto, sarebbe verosimile vista la struttura dei cinecomic sfornati dallo studio in tutti questi anni.

Al momento, non si sa quando Black Widow uscirà nelle sale e, stando alle ultime notizie, anche lo show Disney+ The Falcon and The Winter Soldier potrebbe essere rimandato a data da destinarsi.