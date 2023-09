Marvel conferma la prossima apparizione del Daredevil di Charlie Cox: ecco dove

Prima del debutto della sua serie solista, Marvel ha confermato che il Daredevil di Charlie Cox tornerà in Echo. In una sinossi depositata presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore degli Stati Uniti dai Marvel Studios, Cox è stato incluso nella lista del cast.

"I Marvel Studios presentano Echo, in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) lotta per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), alias Kingpin. Nel primo episodio ci viene presentata Maya Lopez e le sue difficoltà", si legge nella sinossi.

Oltre ad Alaqua Cox e Vincent D'Onofrio, il cast comprende Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, appunto Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez.

Da poco, inoltre, è stato reso noto che il numero degli episodi di Echo sarebbe stato ridotto da quelli inizialmente previsti.

Echo, per Charlie Cox e Vincent D'Onofrio ruoli chiave più importanti del previsto?

In precedenza, uno dei produttori dello show aveva spiegato: "Non voglio dire troppo, ma è molto con i piedi per terra e molto spirituale in modi che ci sembrano nuovi. Alaqua come protagonista è incredibilmente convincente. Mi è difficile pensare a qualcosa di simile al di fuori dell'ambito più ampio del MCU, per non parlare di quello che abbiamo fatto qui. Quindi rimanete sintonizzati su questa cosa davvero bella".

Nel 2024 Charlie Cox sarà protagonista della serie tutta sua, Daredevil: Born Again. Echo dovrebbe invece debuttare a gennaio.