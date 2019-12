Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige svela l'influenza di Harry Potter

Il Marvel Cinematic Universe, come ha rivelato Kevin Feige, è stato in parte influenzato dal franchise di Harry Potter.

Il Marvel Cinematic Universe è stato in parte ispirato al franchise cinematografico di Harry Potter, come ha rivelato Kevin Feige durante un incontro che si è svolto a New York.

Il presidente dei Marvel Studios, durante un panel organizzato dalla New York Film Academy, ha rivelato che gli adattamenti dei romanzi prodotti dalla Warner Bros. l'hanno leggermente influenzato rappresentando un interessante esempio di come gestire la narrazione.

Kevin Feige ha dichiarato: "Non ho mai letto i romanzi di Harry Potter, i miei figli non sono abbastanza grandi e non si sono ancora appassionati, e non li ho letti quando sono stati pubblicati la prima volta".

Il produttore ha aggiunto: "Ma sono andato a vedere ogni film di Harry Potter durante il primo weekend di programmazione nelle sale. L'ho visto e ho apprezzato e poi ho dimenticato tutto e non ci ho pensato di nuovo fino a quando usciva il successivo lungometraggio. E questi film sono così ben realizzati perché ho potuto seguire completamente la storia". Feige ha sottolineato che nonostante tutto è riuscito a seguire senza troppi problemi i film: "Se avessi visto ogni film dieci volte, se avessi letto ogni romanzo, scommetto che ci sono dozzine di altre cose presenti che avrei visto e apprezzato, ma non hanno mai ostacolato la possibilità di vivere un'esperienza come se fosse una storia pura. Quindi è simile a quello che proviamo a fare quando cerchiamo di capire se un easter egg, un riferimento o qualcosa è talmente prevalente al punto da ostacolare la storia che si sta raccontando suscitando reazioni delle persone che non conoscono quegli elementi in stile 'Di cosa si tratta? Cosa sta accadendo?'. In quel caso di solito eliminiamo quell'elemento".

L'universo di Harry Potter e dei fumetti Marvel potrebbero incontrarsi in futuro: secondo alcune indiscrezioni Daniel Radcliffe sarebbe infatti indicato come un possibile candidato al ruolo di Moon Knight, al centro di uno dei nuovi show prodotti per la piattaforma di streaming Disney+.