Marvel Cinematic Universe: Captain America tornerà! Parola dei fratelli Russo

Captain America tornerà nel Marvel Cinematic Universe. Ancora non è chiaro in che modo, ma a sentire le parole dei fratelli Anthony e Joe Russo, la scena conclusiva di Avengers: Endgame non rappresenta il nostro ultimo incontro con Steve Rogers.

Come si sa, il primo Avengers nelle battute finali di Avengers: Endgame fa un rocambolesco viaggio nel tempo per riportare indietro tutte le Gemme dell'Infinito che erano state rubate dai vari Vendicatori per riuscire così a sconfiggere definitivamente Thanos. Solo che, una volta completata la missione, il personaggio interpretato da Chris Evans decide di rimanere negli anni Cinquanta e coronare così il suo sogno d'amore con la mai dimenticata Peggy Carter. Queste vicende non hanno trovato spazio all'interno di Endgame, ma secondo i registi verranno raccontate. Quando, durante un podcast di Empire Film gli è stato domandato come ha fatto Steve Rogers ad invecchiare nella stessa linea temporale dalla quale era partito, ovvero come ha fatto in sostanza a ritornare nella nostra realtà, hanno risposto: "C'è una storia che lo spiega, una storia che noi però nel film non vediamo. Ed è una storia che spiegheremo ad un certo punto". Per poi aggiungere: "Stando alle regole sui viaggi nel tempo che abbiamo stabilito nel film, c'è una grande avventura da raccontare, un'avventura mancante, per così dire. La cosa bella del Marvel Cinematic Universe è che se qualcosa non viene raccontato, c'è sempre una possibilità che possa trovare uno spazio narrativo in una produzione futura".

Avengers: Endgame, Chris Evans in un primo piano

Quale sarebbe questo spazio narrativo? C'è chi pensa che Cap possa tornare nella serie live action Loki, attualmente in fase di realizzazione per la piattaforma streaming Disney+. La prima immagine diffusa, mostra, infatti, uno scenario degli anni Settanta, tanto che alle spalle di Tom Hiddleston è visibile la locandina de Lo squalo di Steven Spielberg uscito nel 1975. La prospettiva, se tutto ciò venisse confermato, è quanto meno intrigante.