Marvel vorrebbe Brad Pitt come nuovo villain

Marvel avrebbe messo gli occhi su Brad Pitt per affidargli il ruolo di nuovo villain dell'MCU. Dopo l'uscita di scena del Thanos di Josh Brolin, i Marvel Studios cercano un attore carismatico come nuovo villain e la prima scelta sarebbe proprio la superstar Brad Pitt.

Venezia 2019: uno scatto di Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Secondo i rumor, Kevin Feige starebbe cercando di convincere Brad Pitt a unirsi all'MCU da tempo. We Got This Covered ha anche ipotizzato tre possibili ruoli che l'attore potrebbe rivestire, si tratta di Doctor Doom, Kang il Conquistatore e Annihilus. Per il momento Marvel non ha ancora svelato quale sarà il nuovo potente villain destinato a prendere il posto di Thanos nella Fase 4 dell'MCU e anche se le teorie dei fan si sprecano ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di avere delle certezze al riguardo.

In realtà Brad Pitt ha già fatto parte di un cinecomic legato al Marvel universe, seppur per un cameo praticamente "invisibile". Il divo è comparso in Deadpool 2 nel ruolo di un uomo invisibile di nome Vanisher, che diventa visibile dopo aver subito una scossa elettrica. Se l'attore si unirà al Marvel Cinematic Universe seguirà le orme dell'ex moglie Angelina Jolie, nel cast di Eternals.

Brad Pitt Agreed to Cameo in Deadpool 2 Because His Kids Loved the First Movie https://t.co/LlIA6nPzZn — People (@people) May 21, 2018

Di recente Brad Pitt ha recitato in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e nel fantascientifico Ad Astra di James Grey che potrebbero fruttargli una candidatura all'Oscar.