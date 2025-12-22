Marty Supreme stabilisce negli USA un nuovo record per un film in limited release

Il film con star Timothée Chalamet sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico americano, facendo registrare ottimi incassi.

Il debutto nelle sale americane di Marty Supreme, il nuovo progetto con star Timothée Chalamet prodotto da A24, ha stabilito un nuovo record per un film in limited release.

Il lungometraggio, infatti è stato distribuito in sole sei sale selezionate, riuscendo tuttavia a entrare immediatamente nella top 10.

I dati registrati dal film

Marty Supreme, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto il più alto incasso medio per sala per un film in limited release negli Stati Uniti degli ultimi anni. Il film è riuscito così a diventare la migliore apertura di questo tipo per A24 e una delle più rilevanti dell'ultimo decennio.

Nel primo weekend di programmazione nelle poche sale scelte dalla distribuzione, gli incassi sono arrivati a quota 875.000 dollari complessivi, pari a una media di circa 146.000 dollari per sala. A24 ha inoltre sostenuto che Marty Supreme abbia fatto segnare il più alto livello di prevendite nella storia della società per l'uscita ufficiale prevista a Natale.

La popolarità del progetto è aumentata negli ultimi giorni grazie all'attenzione online, restando tra i trend sui social media e sul web, anche grazie al video musicale 4 Raws - Remix, in cui Chalamet collabora con il rapper britannico ESDeeKid. Il videoclip ha superato 115 milioni di visualizzazioni in 24 ore su Instagram e X, diventando uno dei contenuti più virali del momento.

La corsa verso gli Oscar

Il progetto sembra poter puntare a un ruolo da protagonista della serata degli Oscar. Nelle ultime settimane Marty Supreme ha collezionato 3 nomination ai Golden Globes (miglior film, miglior attore protagonista Timothée Chalamet e migliore sceneggiatura), 8 candidature ai Critics Choice Award, 8 nomination ai Chicago Film Critics Association Awards, 6 nomination ai Satellite Awards.

Marty Supreme: Timothée Chalamet in una foto

Tra i riconoscimenti conquistati ci sono invece il Premio miglior film AFI (American Film Institute), e NBR (National Board of Review), Premio migliore sceneggiatura NYFCC (New York Film Critics Circle), Premio miglior montaggio LAFCA (Los Angeles Film Critics Association), e Premio Best Ensemble Boston Society Film Critics Awards.

Nel cast del film diretto da Josh Safdie, anche produttore e autore della sceneggiatura con Ronald Bronstein, ci sono poi Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Tyler Okonma (il rapper Tyler, The Creator), Kevin O'Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher.

Marty Supreme uscirà nei cinema italiani il 22 gennaio 2026 con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.