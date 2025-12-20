Timothée Chalamet e il rapper EsDeeKid cantano e recitano insieme in un video musicale

L'attore è stato coinvolto dal misterioso rapper, la cui identità è ancora avvolta nel mistero, nella realizzazione di un nuovo brano.

Timothée Chalamet, dopo molte ipotesi e teorie condivise online, è apparso in un video del rapper EsDeeKid, un artista di Liverpool la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

I due artisti hanno collaborato in occasione del brano e del video di 4 Raws Remix, svelato nella giornata di ieri.

Il video con il rapper

In passato Timothée Chalamet ha parlato spesso della sua passione per la musica rap e la presunta somiglianza con EsDeeKid aveva portato molti fan a pensare che si trattasse di un alter ego usato dall'attore.

La collaborazione, nonostante c'è comunque la possibilità che sul set sia stata utilizzata una controfigura, sembra tuttavia smentire ufficialmente questa ipotesi.

Nella canzone la star del cinema cita più volte il suo nuovo film Marty Supreme, di cui potete leggere la nostra recensione, e sembra far riferimento anche alla fidanzata Kylie Jenner con delle frasi relative ai suoi successi come imprenditrice. Chalamet dice inoltre: "La mia vita è un'opera, guardate gli Oscar, guardate le groupies, guardate i film".

Alcuni giorni fa, durante un'apparizione alla trasmissione Heart Breakfast, Timothée aveva risposto a una domanda sulla sua somiglianza con EsDeeKid dichiarando: "Non ho commenti da fare sull'argomento. Due parole: tutto verrà rivelato a tempo debito".

Cosa racconta Marty Supreme

Il nuovo film diretto da Josh Safdie è ambientato negli anni '50 e mostra Timothée Chalamet nel ruolo di Marty Mauser, un giovane che insegue il suo sogno di diventare un campione di ping pong.

La storia portata sul grande schermo si ispira a quella vera di Marty Reisman, vincitore del titolo mondiale per cinque volte.

Nel cast ci sono anche Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler Okonma (ovvero Tyler, the Creator), Penn Jillette, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, e Abel Ferrara.

Safdie ha diretto il film, oltre ad aver scritto la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein, e aver fatto parte del team della produzione in collaborazione con Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet, e A24.