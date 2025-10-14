Marty Supreme: Timothée Chalamet in odore di Oscar nel trailer italiano del film di Josh Safdie

L'interpretazione di Chalamet nel film in arrivo nelle sale italiane a gennaio è stata già indicata come una delle migliori dell'anno e in pole per una nomination agli Academy Awards

È finalmente online il teaser trailer e il poster italiani di Marty Supreme, il nuovo e attesissimo film di Josh Safdie, presentato in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Dopo il debutto natalizio negli Stati Uniti, il film arriverà nelle sale italiane il 22 gennaio 2026.

La pellicola, proiettata a sorpresa al New York Film Festival alla presenza del cast, ha già conquistato pubblico e critica, ottenendo una standing ovation e recensioni entusiaste. La stampa americana non ha risparmiato elogi: Variety lo definisce "un tour de force cinematografico maestoso", The Washington Post lo descrive come "un film che non ti lascia scappare", mentre The Hollywood Reporter lo riassume in una sola parola: "Fantastico!".

Protagonista assoluto è Timothée Chalamet, anche produttore del film, in quella che molti considerano la migliore interpretazione della sua carriera. L'attore veste i panni di Marty Mauser, un venditore di scarpe nella New York degli anni Cinquanta con una passione incontenibile per il ping pong. Tra truffe, scommesse, amori proibiti e sogni di grandezza, Marty vive un'esistenza frenetica e piena di contraddizioni, degna di un personaggio "larger than life".

La prima in solitaria per Josh Safdie

Con il suo stile inconfondibile, Josh Safdie (per la prima volta lontano dal fratello Benny), già regista di Diamanti grezzi, dà vita a un film visivamente esplosivo e narrativamente travolgente, che alterna ironia, tensione e adrenalina pura. Nel cast, accanto a Chalamet, troviamo Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Tyler Okonma (meglio conosciuto come Tyler, The Creator), Kevin O'Leary, Abel Ferrara e Fran Drescher.

Prodotto da A24 e scritto da Safdie insieme a Ronald Bronstein, Marty Supreme si prepara a essere uno dei titoli più chiacchierati della prossima stagione cinematografica - un film-evento che promette di lasciare il segno.

Nel frattempo, Benny Safdie ha anch'egli esordito alla regia in solitaria con The Smashing Machine, con Dwayne Johnson protagonista, che gli è valso già il Leone d'Argento alla miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia. Tuttavia, il film ha faticato parecchio al box-office, con soli 14 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 50 milioni.

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet sarà ancora Paul Atreides in Dune 3

Oltre a Marty Supreme, l'attore sarà impegnato in altri progetti di grande portata. Presto tornerà a vestire i panni di Paul Atreides in Dune - Parte Tre (basato sul romanzo Messia di Dune), la cui produzione è ufficialmente partita nell'estate 2025 e uscirà il dicembre 2026.

Un altro progetto di cui si parla spesso è High Side, un heist movie diretto da James Mangold, in cui Chalamet dovrebbe interpretare Billy, un ex pilota di MotoGP coinvolto in rapine ad alta velocità. Alcuni report sostengono che l'attore potrebbe ricevere un compenso di circa 25 milioni di dollari per questo ruolo.