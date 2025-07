Da 100 litri di birra e Warfare a Marty Supreme, un finale di anno di grandi titoli per I Wonder

Se l'estate di I Wonder è condita dalla birra finlandese di Teemu Nikki e il Warfare di Alex Garland, per la seconda parte di 2025 non mancano tanti altri grandi film e interpreti. Da Marty Supreme con Timothée Chalamet a Eddington con Joaquin Phoenix.

"Sempre più in alto" diceva tanti anni fa in tv Mike Bongiorno, in una popolare pubblicità, ed è l'esclamazione che ci è venuta in mente guardando il listino 2025 di I Wonder Pictures, che aggiunge Neon ad A24, si affida a grandi autori e grandi interpreti per un finale di anno che promette di sorprenderci. Così mentre nella sale arriva The End con Tilda Swinton, già guardiamo avanti e ci prepariamo a quel che verrà, tra Ari Aster, Sean Baker, David Lowery a dirigere e scrivere film che vantano nel cast star del calibro di Timothée Chalamet, Dwayne Johnson e Joaquin Phoenix, e che potranno dire la loro nella prossima stagione dei premi.

L'estate degli autori

Iniziamo dall'estate, dall'imminente stagione calda in cui è tradizionalmente difficile raggiungere il nostro pubblico. Per questo servono titoli che incuriosiscano, che colpiscano. Come 100 litri di birra, già presentato alla Festa di Roma e col potenziale di ottenere proprio questo scopo: farsi notare dal pubblico. Alla regia troviamo Teemu Nikki, autore ormai iconico, per una storia che abbiamo già amato alla Festa del Cinema di Roma e che racconta di due donne esperte nella produzione di una birra tipica locale e la loro ricerca dei 100 litri del titolo per sostituire quella prodotta per un matrimonio e da loro stesse bevuta. Un film divertente, eccessivo e sopra le righe, con due splendide interpreti pronte a travolgere il pubblico.

Ugualmente potente e promettente il Warfare di Alex Garland e Ray Mendoza, che ricrea e mette in scena una vera missione militare a cui lo stesso Mendoza ha preso parte. Se la regia di Garland è di per sé una sicurezza, vederlo alle prese con un'operazione di questo tipo è anche una grande sorpresa, tutta da vivere in sala ad agosto. Nel mezzo, il 24 luglio, arriva anche Una sconosciuta a Tunisi, presentato nella sezione Orizzonti alla scorsa edizione della Mostra di Venezia, diretto da Mehdi Barsaoui e con Fatma Sfarr come protagonista.

Tra Neon, da Alpha a Together e Orwell: 2+2=5

A seguire arrivano i primi film targati Neon, figli dell'accordo recentemente annunciato con la casa di produzione americana, dall'intrigante e potente Alpha di Julia Ducournau con Emma Mackey e Golshifteh Farahani, presentato a Cannes, a Together di Michael Shanks, che ha nel cast Alison Brie e Dave Franco. A questi si aggiungerà a seguire anche Orwell: 2+2=5, il documentario di Raoul Peck prodotto da Alex Gibney presentato al Biografilm e incentrato sugli ultimi anni di vita di George Orwell e la creazione del suo capolavoro 1984, scritto nel 1949.

La conferma di A24

Si conferma anche il sodalizio con A24, grazie al quale I Wonder Pictures propone nelle nostre sale titoli di grande spessore, attesissimi dal pubblico. Uno è sicuramente Eddington di Ari Aster, passato a Cannes e interpretato da Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler e Luke Grimes. Grandi nomi a cui fanno eco Dwayne Johnson ed Emily Blunt, protagonisti invece di The Smashing Machine, che promette una grande intensità e solidità in vista del finale di anno. Dalla stessa produzione arriva anche Sorry, Baby, firmato da Eva Viktor con la stessa regista accanto a Naomi Accia e Louis Cancelmi.

Infine, ma non certo per ordine di importanza, troviamo Marty Supreme di Josh Safdie, qui senza il fratello per dirigere la storia di Marty Reisman, ebreo newyorkese che scoprì il ping pong già a 12 anni per poi percorrere la carriera professionista. A interpretare il personaggio, chiamato "Ago" per la sua figura longilinea e con una passione per gli abiti eccentrici, troviamo Timothée Chalamet accanto a Gwyneth Paltrow. Respiriamo già aria di Oscar?

I film I Wonder Pictures della fine del 2025