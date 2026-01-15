Marty Supreme: il finale originale prevedeva una "svolta vampiresca" per Timothée Chalamet

Il finale originale di Marty Supreme ha lasciato interdetta A24 visto che prevedeva la presenza di un vero vampiro. A rivelarlo è stato lo stesso regista Josh Safdie durante un episodio di A24 Podcast.

A quanto pare una prima bozza della sceneggiatura firmata da Safdie e Ronald Bronstein raccontava le gesta del campione di ping-pong interpretato da Timothée Chalamet fino alla fine degli anni '80, quando diventa un imprenditore di successo. Tuttavia, nel momento finale del film, Milton Rockwell, interpretato da Kevin O'Leary, gli darà un "morso al collo", richiamo alla battuta di Rockwell "Sono un vampiro" pronunciata all'inizio del terzo atto.

"Trasforma quel negozio di scarpe nell'attività commerciale di maggior successo di Orchard Street. Lo cambia in Marty Mauser's Shoes", ha detto Safdie a proposito del finale scartato. "Franchising, ancora franchising, lascia lo Stato di New York, diventa un uomo molto ricco. Tutti i parametri del successo sono lì. La sua famiglia cresce, lascia la città, ha questa bellissima casa, e finisce con Milton a un concerto dei Tears for Fears con sua nipote. Sono posti fantastici, in prima fila, e lui guarda il concerto. E pensa al brano Everybody Wants to Rule the World, e alla giovinezza, e a cosa significa, e ha questo successo, ma non sta facendo la cosa per cui credeva di essere nato su questo pianeta."

Un primo piano di Timothée Chalamet in Marty Supreme

La reazione di A24 al finale vampiresco

Potete leggere la nostra recensione di Marty Supreme in preparazione all'*uscita del film, nei cinema italiani dal 22 gennaio. Parlando del *finale originale, Josh Safdie ha rivelato: "Sono inquadrati i suoi occhi, abbiamo costruito le protesi per Timmy e tutto il resto, e Mr. Wonderful appare dietro di lui e gli dà un morso al collo, e il film si chiude così"_.

Safdie ha ricordato che quando i dirigenti di A24 hanno letto il finale, gli hanno chiesto: "È un errore, vero?".

Timothée Chalamet è uno scatenato giocatore di ping-pong

A Kevin O'Leary questo finale vampiresco non sarebbe dispiaciuto affatto, come ha ammesso lui stesso dichiarando a Variety: "Josh Safdie aveva già creato denti digitali. So che sembra folle, ma per me sarebbe la giusta punizione".

L'attore ha ammesso di essere "davvero insoddisfatto dalla conclusione di Marty Supreme dato che il mio personaggio viene fottuto mentre Marty e la sua famiglia hanno un finale kumbaya". O'Leary ha suggerito che Rachel, interpretata da Odessa A'Zion, sarebbe dovuta "morire di parto" alla fine come punizione per l'egoismo di Marty Mauser e a quanto pare Josh Safdie aveva anche preso in considerazione il suggerimento per poi non farne di nulla.