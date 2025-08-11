Martina Colombari a Ballando con le Stelle: il debutto tra passi di danza e capre in montagna

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Milly Carlucci sta svelando un cast che promette di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. L'ultimo nome annunciato è quello di Martina Colombari, pronta a mettersi alla prova sulla pista da ballo del talent show. La sua partecipazione si aggiunge a quella di altri volti molto attesi.
L'annuncio social di Martina Colombari: un video tra natura e danza
Come di consueto, l'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un video pubblicato sui canali social del talent show. La Colombari, in vacanza in montagna e vestita con abbigliamento da trekking, ha comunicato la sua partecipazione durante un'escursione. Non era però da sola: intorno a lei, un allegro gregge di capre. "Siete pronte a venire con me a Ballando con le Stelle?", ha chiesto divertita agli animali, improvvisando qualche passo di danza con un sorriso gioioso.
Il cast, in continua evoluzione, comprende già anche:
L'arrivo di Martina Colombari si aggiunge a quello di altri nomi che stanno già facendo discutere. Nei giorni scorsi, a far scalpore è stata l'ufficializzazione di Barbara D'Urso, un nome fortemente voluto da Milly Carlucci, che torna in televisione dopo un periodo di silenzio imposto, secondo le voci di corridoio, da Mediaset.
- La Signora Coriandoli / Maurizio Ferrini
- Rosa Chemical
- Francesca Fialdini
- Andrea Delogu
- Marcella Bella
Chi è Martina Colombari
Nata nel 1975, è una figura molto conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. La sua carriera prende il via nel 1991, quando a soli 16 anni viene eletta Miss Italia. Dopo l'esperienza nel concorso di bellezza, si dedica al mondo della moda, sfilando per importanti stilisti, ma è soprattutto in televisione e al cinema che conquista il grande pubblico.
Ha recitato in numerose fiction di successo, tra cui Carabinieri, I Cesaroni e Il restauratore. Impegnata anche nel sociale e nell'imprenditoria, è sposata con l'ex calciatore Alessandro Costacurta e mamma di Achille. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta un ritorno sul piccolo schermo in una veste completamente nuova, dove dovrà mettersi alla prova con il ballo.