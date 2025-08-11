Martina Colombari a Ballando con le Stelle: il debutto tra passi di danza e capre in montagna

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Milly Carlucci sta svelando un cast che promette di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. L'ultimo nome annunciato è quello di Martina Colombari, pronta a mettersi alla prova sulla pista da ballo del talent show. La sua partecipazione si aggiunge a quella di altri volti molto attesi.

L'annuncio social di Martina Colombari: un video tra natura e danza

Come di consueto, l'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un video pubblicato sui canali social del talent show. La Colombari, in vacanza in montagna e vestita con abbigliamento da trekking, ha comunicato la sua partecipazione durante un'escursione. Non era però da sola: intorno a lei, un allegro gregge di capre. "Siete pronte a venire con me a Ballando con le Stelle?", ha chiesto divertita agli animali, improvvisando qualche passo di danza con un sorriso gioioso.

Il cast, in continua evoluzione, comprende già anche:

L'arrivo di Martina Colombari si aggiunge a quello di altri nomi che stanno già facendo discutere. Nei giorni scorsi, a far scalpore è stata l'ufficializzazione di Barbara D'Urso, un nome fortemente voluto da Milly Carlucci, che torna in televisione dopo un periodo di silenzio imposto, secondo le voci di corridoio, da Mediaset.

Rosa Chemical

La Signora Coriandoli / Maurizio Ferrini

Rosa Chemical

Francesca Fialdini

Andrea Delogu

Marcella Bella

Chi è Martina Colombari

Nata nel 1975, è una figura molto conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. La sua carriera prende il via nel 1991, quando a soli 16 anni viene eletta Miss Italia. Dopo l'esperienza nel concorso di bellezza, si dedica al mondo della moda, sfilando per importanti stilisti, ma è soprattutto in televisione e al cinema che conquista il grande pubblico.

Achille Costacurta: su Instagram con polverine misteriose, mazzette di soldi e allusioni su Martina Colombari

Ha recitato in numerose fiction di successo, tra cui Carabinieri, I Cesaroni e Il restauratore. Impegnata anche nel sociale e nell'imprenditoria, è sposata con l'ex calciatore Alessandro Costacurta e mamma di Achille. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta un ritorno sul piccolo schermo in una veste completamente nuova, dove dovrà mettersi alla prova con il ballo.