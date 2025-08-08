Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: è ufficiale! Il clamoroso ritorno in TV dell'ex regina Mediaset

Ora è ufficiale: Barbara D'Urso sarà una delle nuove concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per la conduttrice partenopea si aprono così le porte di Rai 1 e di uno dei talent show più amati, segnando il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo dopo il lungo stop seguito alla sostituzione alla guida di Pomeriggio 5.

La conferma ufficiale arriva su Instagram

L'annuncio è arrivato direttamente da Milly Carlucci attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma. Nel filmato, la padrona di casa del programma del sabato sera, con il sorriso sulle labbra, telefona a Barbara D'Urso per darle il benvenuto:

"Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po' faticoso ma ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutto. Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Dai, ci vediamo all'Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, un bacione grandissimo." Chiusa la telefonata, Milly conferma davanti alla telecamera: "Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle".

Francesca Fialdini è la quinta concorrente di Ballando con le stelle

Dai rumors all'ufficializzazione: mesi di silenzio e voci di veto

Nei giorni scorsi si erano rincorsi numerosi rumors sulla possibilità che Barbara D'Urso entrasse nel cast. Secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe posto un vero e proprio veto sul suo ritorno in video, un silenzio televisivo interpretato da molti come un embargo non ufficiale.

Oggi, quel muro si rompe clamorosamente, grazie a Milly Carlucci, che ha voluto fortemente la conduttrice per arricchire un cast in grado di affrontare la sfida televisiva del sabato sera contro Maria De Filippi, da anni regina indiscussa degli ascolti.

Gli altri concorrenti già annunciati

Prima di Barbara D'Urso, l'ultima ad essere ufficializzata era stata Francesca Fialdini, quinta concorrente del programma. L'annuncio era arrivato con un divertente video in cui la conduttrice, in tutù nero, scarpette da danza classica e fasce elastiche alle ginocchia, si cimentava in improbabili esercizi, scherzando: "Non so ballare, non distinguo una rumba da una salsa da una geometria. Infatti non ho mai preso sei a matematica."

Prima ancora erano stati presentati

Maurizio Ferrini , nel ruolo della sua iconica Signora Coriandoli

, nel ruolo della sua iconica Signora Coriandoli Andrea Delogu , introdotta da Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci

, introdotta da Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci Rosa Chemical

Marcella Bella

Con l'arrivo di Barbara D'Urso, Ballando con le Stelle si arricchisce di un nome che promette scintille, grazie al suo rapporto a dir poco turbolento con la giurata Selvaggia Lucarelli, sia sulla pista da ballo che sul fronte mediatico.