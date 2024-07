Achille Costacurta:: su Instagram con polverine misteriose, mazzette di soldi e allusioni su Martina Colombari

Il figlio di Martina Colombari ed Alessandro Costacurta è conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al programma Pechino Express, a cui ha preso parte insieme alla madre. Tuttavia il diciannovenne è famoso anche per alcuni fatti spiacevoli che lo hanno coinvolto in passato e sembra che ancora non si sia deciso a far smettere di far parlare di sé in questo modo.

Strane polveri, Mazzette di soldi e non solo...

Nelle ultime ore infatti, sembrerebbe, anche se non sono ancora state fornite prove certe, che il profilo Instagram di Achille Costacurta sia stato vittima di un hackeraggio da parte di terzi. Questa, oppure no, potrebbe essere la motivazione per cui è stato possibile vedere tra le sue stories alcune foto alquanto discutibili, che riportavano messaggi decisamente provocatori nei confronti della Colombari. Tra le tante, prima che la sua pagina venisse bloccata, era possibile vedere raffigurate strane bustine contenenti polveri rosa, con sovrastante la frase: "Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi".

In altri scatti che invece sono stati postati era possibile notare alcune mazzette di soldi avvolte degli elastici, con annesso il medesimo tag rivolto alla madre, seguito da frasi come: "Vai, come si traffica". Indubbiamente si tratta di una situazione non facile per la famiglia, da parte dei genitori del giovane ancora nessuna dichiarazione è stata fatta in merito. Attualmente è possibile solo aspettare che la polizia postale risolva l'enigma, venendo a capo della faccenda il più velocemente possibile.