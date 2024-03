Martin Scorsese in un video applaude divertito Ryan Gosling per la sua performance agli Oscar

La performance di Ryan Gosling agli Oscar 2024 ha avuto un fan d'eccezione: un video mostra infatti la reazione di Martin Scorsese durante I'm Just Ken.

La performance dal vivo del brano I'm Just Ken ha conquistato il pubblico degli Oscar 2024 e l'interpretazione memorabile di Ryan Gosling sembra aver convinto anche il regista Martin Scorsese e l'attore Joseph Quinn.

Alcuni video girati in platea rivelano infatti la reazione divertita e ammirata al momento perfettamente coreografato da Mandy Moore, che aveva già collaborato con la star canadese in occasione di La La Land.

Un momento memorabile

Ryan Gosling, accompagnato dagli altri Ken (Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans), ha infatti interpretato la canzone composta per il film Barbie. La sua esibizione - sostenuta anche dalla presenza di Slash, Wolgang Van Halen e del produttore Mark Ronson - ha scatenato l'entusiasmo dei presenti.

Mentre Emma Stone ha ammesso che, per l'entusiasmo, ha persino rotto la zip del suo abito dopo essere stata coinvolta a sorpresa nei cori, Martin Scorsese è stato immortalato dalla figlia Francesca mentre appare divertito e ammirato dal numero musicale.

Il regista è infatti stato immortalato mentre segue il ritmo della musica e sorride, dimostrando il suo apprezzamento e applaudendo molto convinto alla fine dell'esibizione.

Ryan Gosling: la sua performance di I'm Just Ken con Slash agli Oscar 2024 è epica

Tra gli spettatori c'era anche Joseph Quinn e un video girato da Lupita Nyong'o, seduta accanto alla star di Stranger Things, svela la risata genuina del collega nel momento in cui Gosling inizia la canzone alle spalle di Margot Robbie.