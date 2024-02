Martin Scorsese svela i suoi film preferiti usciti quest'anno

Quest'ultimo anno è stato sicuramente ricco di emozioni per Martin Scorsese, che è tornato alla regia con Killers of the Flower Moon, forte delle sue 10 nomination agli Oscar. Il regista ha però indicato i suoi due film preferiti tra quelli usciti in sala nell'ultimo periodo.

Scorsese ha nominato Past Lives di Celine Song e Perfect Days di Wim Wenders come i suoi due film preferiti tra quelli usciti nelle sale in questi ultimi mesi. Si tratta di una scelta più che condivisibile. Entrambe le pellicole hanno ricevuto delle candidature agli ultimi Premi Oscar, la cui cerimonia di svolgerà nella notte del 10 marzo (e andrà in onda sulla Rai in Italia).

Past Lives

Ispirato da una vicenda accaduta alla regista, il film racconta la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d'infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l'amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d'amore moderna e struggente. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Past Lives.

Il film è candidato a 2 Premi Oscar: miglior film e sceneggiatura originale.

Past Lives guida il box office italiano con un milione di euro

Perfect Days

Il film è una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda. Segue Hirayama, che sembra completamente soddisfatto della sua semplice esistenza come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo. Al di fuori della sua routine quotidiana, l'uomo gode della sua passione per la musica e per i libri. Inoltre adora gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati riveleranno gradualmente molti eventi del suo passato. Vi rimandiamo anche alla recensione di Perfect Days.

Perfect Days è candidato all'Oscar per il miglior film internazionale.