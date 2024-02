Past Lives guida il box office italiano con un milione di euro

Buon debutto - supportato dal passaparola - al box office italiano per Past Lives, delicata pellicola diretta dall'esordiente Celine Song che raggiunge un milione di euro raccolti in 366 sale e segna 155.593 presenze (dati Cinetel). L'appassionante storia d'amore a distanza tra gli amici d'infanzia Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) candidata a due premi Oscar ha colpito il cuore del pubblico italiano a San Valentino conquistando la vetta della classifica italiano. Toni sommessi e una scrittura elegante e piena di sentimento hanno contribuito al successo di un film anche senza la presenza di nomi famosi, come evidenzia la nostra recensione di Past Lives.

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

Dopo tre settimane di dominio incontrastato, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos si arrende al rivale cedendo la vetta della classifica, ma continua a esercitare il suo appeal sul pubblico grazie all'eccezionale performance di Emma Stone in odor di Oscar. Altri 642.000 euro portano il film a un incasso totale di 7,3 milioni confermandone l'incredibile successo nonostante i toni grotteschi. Come rivela la nostra recensione di Povere creature!, la pellicola dai toni grotteschi è una rilettura del mito di Frankenstein in chiave femminista che racconta la formazione di una creatura riportata alla vita da uno scienziato attraverso la scoperta del mondo (e del sesso).

Povere creature! vs. La favorita: l'evoluzione (opposta) di Emma Stone

Debutto fiacco per Madame Web. Il cinecomic Sony interpretato da Dakota Johnson e Sydney Sweeney incassa poco meno di 782 mila euro, 622 dei quali incassati nel solo weekend. Il tutto a fronte di un budget complessivo di 80 milioni che Sony spera di recuperare con gli incassi internazionali, fermi attualmente a 25,7 milioni da 61 mercati. Poco convincenti anche i giudizi, come ribadisce la nostra recensione di Madame Web, che affronta le caratteristiche del cinecomic incentrato sulla nuova villain dei fumetti di Spider-Man a raggiungere la via del grande schermo.

Madame Web, Dakota Johnson: "Le altre attrici mi hanno escluso dalla chat di gruppo, sono troppo vecchia"

In quarta posizione troviamo l'unico titolo italiano della top five, Romeo è Giulietta, ennesima rilettura shakespeariana ad opera - stavolta - di Giovanni Veronesi. 643.000 euro di incasso da 458 sale per la commedia che vede Sergio Castellitto nei panni di un regista impegnato a rimettere in scena il Bardo , ma costretto ad affrontare una serie di inconvenienti. Nel cast Pilar Fogliati, Geppi Cucciari e Margherita Buy. Qui la nostra recensione di Romeo è Giulietta.

Romeo è Giulietta: Pilar Fogliati, Sergio Castellitto e un film sul potere della contraddizione

Quinta Tutti tranne te, piccante romcom interpretata da Sydney Sweeney e Glen Powell nei panni di una coppia male assortita che si ritrova in viaggio in Australia per partecipare a un matrimonio. Il film, costato 25 milioni di dollari, incassa altri 432.000 euro e veleggia verso i 6 milioni. Come rivela la nostra recensione di Tutti tranne te, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento bollente succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.